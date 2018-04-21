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13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске построят два пешеходных перехода почти за 100 000 000 рублей

В Красноярске построят два новых надземных пешеходных перехода. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Новые мосты для пешеходов уже в этом году появятся у ледовых арен в Советском районе краевого центра. Один возведут у ледового дворца на Партизана железняка, второй — у «Арены Север».

Сейчас департамент градостроительства города проводит открытый аукцион, чтобы определить подрядчика на строительство. Пока цена обоих объектов составляет более 100 000 000 рублей. Возможно, в результате торгов стоимость объектов несколько снизится.

По плану мост на 9 Мая будет иметь три спуска, у каждого из них — подъемник для людей с ограниченными возможностями. Виадук на Партизана Железняка построят с двумя пешеходными сходами и двумя лифтами.

— Переход возле ледового дворца на Партизана Железняка должны построить до конца октября текущего года. А продолжительность строительства перехода у комплекса «Арена. Север» шесть месяцев, — говорят в администрации.

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