В Красноярске построят два пешеходных перехода почти за 100 000 000 рублей

Источник: РИА "Новости"

Новые мосты для пешеходов уже в этом году появятся у ледовых арен в Советском районе краевого центра. Один возведут у ледового дворца на Партизана железняка, второй — у «Арены Север».

Сейчас департамент градостроительства города проводит открытый аукцион, чтобы определить подрядчика на строительство. Пока цена обоих объектов составляет более 100 000 000 рублей. Возможно, в результате торгов стоимость объектов несколько снизится.

По плану мост на 9 Мая будет иметь три спуска, у каждого из них — подъемник для людей с ограниченными возможностями. Виадук на Партизана Железняка построят с двумя пешеходными сходами и двумя лифтами.