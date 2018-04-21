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19:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе сотни домов останутся без воды

«Уфаводоканал» предупреждает об отключении водоснабжения в нескольких районах города. С 24 по 28 апреля будут проводиться ремонтные работы.

Источник: Reuters

В Орджоникидзевском районе Уфы 24 апреля с 10 до 19 часов отключат от холодной воды дома по ул. Кольцевая, 20, 24, и ул. Первомайская, 11.

В Калининском районе с 10 утра 24 апреля до 9 часов 25 апреля холодное водоснабжение перекроют по адресам:

Дорогино: ул. Центральная, 1−32;
Дорогино: ул. Инициативная, 3−36;
Дорогино: ул. Садовая, 1−35;
Дорогино: ул. Шоссейная, 1−7;
Дорогино: ул. Новая, 1−10;
Дорогино: ул. Дружбы, 1−10;
Дорогино: ул. Солнечная, 1−27;
Дорогино: ул. Зеленая, 1−20;
Дорогино: ул. Озерная, 1−13;
Кириллово: ул. Центральная, 1−137;
Кириллово: ул. Новоселов, 1−11;
Кириллово: ул. Новая, 1−16;
Кириллово: ул. Лесная, 26−48;
Кириллово: ул. Зеленая, 1−14, 59, 61, 63, 68, 70;
Кириллово: ул. Луговая, 1−8, 64, 67;
Кириллово: ул. Озерная, 3, 5, 9, 9/1.

Новое Дорогино: ул. Парковая, Надежды, Янтарная, Дубравная, Пикунова, Счастья, Звездная, Лазурная, Восточная, Радужная, Малая, Лесопарковая.

В Советском районе 24 апреля с 10.30 до 20.30 без холодной воды останутся жители дома по ул. К. Маркса, 65, 67.

В Кировском районе 24 апреля с 10 до 17 часов холодную воду отключат на Мубарякова, 1⅓.

26 апреля в Кировском районе с 10 до 20 часов холодное водоснабжение перекроют по адресам:

ул. Чернышевского, 165, 175, 175а, 175б, 186, 186 г, 186д, 188, 196, 196а, 198, 198а;
ул. Крестьянская, 49, 49а, 51а, 51.
ул. Чапаева, 28, 28а, 30, 41;
ул. Красноярская, 54, 56, 58;
ул. Айская, 3, 3б, 5, 5б, 17, 19, 19д, 21, 21а;
ул. Мичурина, 23а, 23б, 24, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 37;.

28 апреля в Советском районе с 10.30 до 20.30 от холодной воды отключат дом на бульваре Ибрагимова, 32.

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