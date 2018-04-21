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16:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре к ЧМ-2018 отремонтируют стадион «Локомотив»

На работы выделено 23,5 миллионов рублей.

Источник: gosamara.ru/

В областной столице планируют привести в порядок спортивный комплекс «Локомотив», расположенный на улице Агибалова. Как следует из документации на сайте госзакупок, на капитальный ремонт собираются потратить 23 с половиной миллиона рублей из регионального бюджета.

Подрядчик должен выполнить все работы до 15 июня. На «Локомотиве» заменят окна, покрасят ограждения, мачты освещения флагштоки и памятник-паровоз, который находится на территории комплекса. Трибуны стадиона также приведут в порядок. Будет проведен ремонт лестниц со стороны улицы Спортивной. Рабочие смонтируют новые ограждения.

Обновления за столь короткий срок не случайно. На стадионе «Локомотив» на период чемпионата мира по футболу 2018 года будет организована буферная зона для болельщиков — с палатками, кафе, туалетами, камерами хранения и табло с расписание поездов.

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