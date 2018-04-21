В Самаре к ЧМ-2018 отремонтируют стадион «Локомотив»

Источник: gosamara.ru/

В областной столице планируют привести в порядок спортивный комплекс «Локомотив», расположенный на улице Агибалова. Как следует из документации на сайте госзакупок, на капитальный ремонт собираются потратить 23 с половиной миллиона рублей из регионального бюджета.

Подрядчик должен выполнить все работы до 15 июня. На «Локомотиве» заменят окна, покрасят ограждения, мачты освещения флагштоки и памятник-паровоз, который находится на территории комплекса. Трибуны стадиона также приведут в порядок. Будет проведен ремонт лестниц со стороны улицы Спортивной. Рабочие смонтируют новые ограждения.