В Самаре к ЧМ-2018 отремонтируют стадион «Локомотив»
На работы выделено 23,5 миллионов рублей.
На работы выделено 23,5 миллионов рублей.
В областной столице планируют привести в порядок спортивный комплекс «Локомотив», расположенный на улице Агибалова. Как следует из документации на сайте госзакупок, на капитальный ремонт собираются потратить 23 с половиной миллиона рублей из регионального бюджета.
Подрядчик должен выполнить все работы до 15 июня. На «Локомотиве» заменят окна, покрасят ограждения, мачты освещения флагштоки и
Обновления за столь короткий срок не случайно. На стадионе «Локомотив» на период чемпионата мира по футболу 2018 года будет организована буферная зона для болельщиков — с палатками, кафе, туалетами, камерами хранения и табло с расписание поездов.