В Прокопьевске пропала 15-летняя девочка
Александра Фролова разыскивается с 20 апреля.
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Александра Фролова разыскивается с 20 апреля.
15-летняя Александра Фролова пропала в Прокопьевске.
По данным отдела полиции «Тырган» ОМВД России по г. Прокопьевску, девочка ушла из дома 20 апреля и не вернулась. Она была в синей джинсовой куртке на меху и в синих кожаных кроссовках. Могла иметь при себе школьный рюкзак.
Рост Александры 160 см, телосложение худощавое. Информацию о девочке ждут по телефонам: 8-(3846)-62−85−30, 69−35−30.