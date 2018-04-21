В Прокопьевске пропала 15-летняя девочка

По данным отдела полиции «Тырган» ОМВД России по г. Прокопьевску, девочка ушла из дома 20 апреля и не вернулась. Она была в синей джинсовой куртке на меху и в синих кожаных кроссовках. Могла иметь при себе школьный рюкзак.