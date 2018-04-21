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11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Прокопьевске пропала 15-летняя девочка

Александра Фролова разыскивается с 20 апреля.

15-летняя Александра Фролова пропала в Прокопьевске.

По данным отдела полиции «Тырган» ОМВД России по г. Прокопьевску, девочка ушла из дома 20 апреля и не вернулась. Она была в синей джинсовой куртке на меху и в синих кожаных кроссовках. Могла иметь при себе школьный рюкзак.

Рост Александры 160 см, телосложение худощавое. Информацию о девочке ждут по телефонам: 8-(3846)-62−85−30, 69−35−30.

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