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12:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Разгуливающие по кладбищу коровы возмутили карагандинцев

Пенсионерка рассказала, как убиралась на городском погосте, ползая на четвереньках.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. Жители Караганды жалуются на состояние городского кладбища. На полный мусора погост зачастили коровы, которые питаются оставленными на родительский день цветами.

«Когда я приезжаю и вижу следы коров на могиле, то меня трясет. Как так можно. Кто мне за это ответит? Мне 77 лет, как могла, ползала на четвереньках и убирала эту глину, чтобы место было хоть чистым. Сегодня коровы пасутся», — пожаловалась Валентина Григорьева.

По данным EkaragandaTV, в прошлом году жильцы писали заявление в акимат и просили, чтобы на кладбище поставили заборы. Владелец шестнадцати кладбищ Виктор Охман заявил, что в беспорядке на кладбище виноваты сами местные.

«Мусор сам появился там, или я его принес туда? В этом году я с этого кладбища 57 КамаАЗов вывез, КамАз стоит восемь тысяч в час, плюс три тысячи — мусорка. Вот посчитайте. Они свои могилы бросают, не ухаживают. А мне никто ни копеечки ни за что не дает. Мусор с могил мы просим выносить. О чем тут говорить с таким менталитетом нашим?», — сказал директор ТОО «Триада» Виктор Охман.

Жители города готовятся вновь пойти к чиновникам с заявлением.

Ранее в Костанае наказали хозяина разгуливающих по кладбищу лошадей.

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