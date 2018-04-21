СМИ сообщили о смерти Нины Дорошиной
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Известная актриса, народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет, сообщает РЕН ТВ.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Известная актриса, народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет, сообщает РЕН ТВ.
Накануне актриса жаловалась на проблемы с сердцем и вызывала скорую, однако от госпитализации отказалась. Позже с Дорошиной связались журналисты «Пятого канала», которым актриса сообщила, что чувствует себя нормально.
Дорошина наиболее известна по фильму «Любовь и голуби», где она сыграла Надежду.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, через два года дебютировала на сцене театра «Современник».