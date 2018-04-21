Штормовой ветер ожидается в Москве в субботу
По данным МЧС, скорость порывов ветра может достичь 25 м/с.
По данным МЧС, скорость порывов ветра может достичь 25 м/с.
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение: в столице ожидается штормовой ветер с порывами до 25 м/с. Об этом ТАСС сообщили в
По информации Росгидромета, во второй половине дня субботы с сохранением в ночь на воскресенье в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с.
Вечером в субботу ожидается также резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, отметили в ГУ МЧС. Спасатели советуют жителям и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.
Ранее Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа во второй половине дня в субботу и ночью в воскресенье. Так, по данным Гидрометцентра, начиная со второй половины дня 21 апреля в Московской области и Москве, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях ожидается усиление западного,
На субботу, 21 апреля, оранжевый уровень опасности (опасная погода с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба)