Штормовой ветер ожидается в Москве в субботу

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение: в столице ожидается штормовой ветер с порывами до 25 м/с. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

По информации Росгидромета, во второй половине дня субботы с сохранением в ночь на воскресенье в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с. Пресс-служба Главного управления МЧС по Москве

Вечером в субботу ожидается также резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, отметили в ГУ МЧС. Спасатели советуют жителям и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Ранее Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа во второй половине дня в субботу и ночью в воскресенье. Так, по данным Гидрометцентра, начиная со второй половины дня 21 апреля в Московской области и Москве, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 20−25 м/с. В субботу вечером ожидается резкое понижение температуры воздуха, ночью в воскресенье выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.