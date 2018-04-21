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12:38 (мск), источник: ТАСС

Умерла Нина Дорошина

Артистка скончалась на 84-м году жизни.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», скончалась на 84-м году жизни. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

«Да, подтверждаем», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь, художник Иван Миляев, сын актрисы Людмилы Ивановой (1933−2016), которая, как и Дорошина, работала в театре «Современник», рассказал ТАСС, что одним из первых узнал о кончине Нины Михайловны. «Мне позвонила ее племянница, она тоже художник, коллега моя, сказала, что Дорошина скончалась, подробностей я пока не знаю», — отметил собеседник агентства.

Дорошина закончила Театральное училище имени Щепкина, в 1958 году дебютировала на сцене «Современника», где потом играла ведущие роли. На ее счету также более 20 ролей в кино, самая известная из них — Надежда, жена Васи из фильма «Любовь и голуби».

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Зрители прощаются с Ниной Дорошиной
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