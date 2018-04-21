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13:26 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

МЧС предупреждает о снегопаде и штормовом ветре в Петербурге

В Северной столице похолодает до 6 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 52% 772 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

На выходных в Петербурге ожидаются мокрый снег и шквалистый ветер, сообщает ГУ МЧС России по городу и области. Погода в Северной столице испортится в субботу, 21 апреля.

Согласно прогнозу, дождь, который будет идти всю субботу, к вечеру сменится снегопадом. Осадки будут сопровождаться штормовым ветром. При этом воздух в городе прогреется лишь до 8 °C.

В воскресенье, 22 апреля, будет еще холодней. Столбик термометра поднимется только до 6 °C, зато небо будет ясным, осадков не ожидается. На дорогах возможна гололедица.

В ночь на понедельник зима напомнит о себе: в Петербурге обещают заморозки. Тепло вернется в Северную столицу уже в мае.

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