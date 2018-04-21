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16:59 (мск), источник: Volga News

В Самаре стартовали дачные перевозки

В субботу, 21 апреля, в областной столице начали курсировать дачные автобусы.

Источник: РИА "Новости"

Первый транспорт стартовал в 6 утра от площади Кирова и улицы Георгия Димитрова. Он доставил пассажиров в Тургеневский, Чубовский дачные массивы, в СДМ «Белозерки» и поселок «Гвардейцы.

Начиная с 7 утра, поехали автобусы в Старую Бинарадку, на Аглосские и Стромиловские дачи. Пока перевозки организованы в тестовом режиме для изучения пассажиропотока. Тест будет осуществляться 21, 22 и 29 апреля. А с 1 мая сезон дачных перевозок стартует официально.

Дачники начала перевозок ждали с нетерпением. К примеру, на автостанции «Аврора» людно было уже с раннего утра. Закутавшись в плащи, с рюкзаками за спиной трудолюбивые самарцы уже готовились занимать места. О том, что в субботу стартуют дачные перевозки, большинство из них узнали из Internet, некоторые просто пришли на удачу, ориентируясь на расписание прошлого года.

Лидия Гуренкова, чтобы не опоздать на автобус, встала в три часа утра. «Мы очень соскучились по нашим дачам — там свежо, уютно и всегда хватает работы», — говорит самарчанка. На остановке она стоит в окружении подруг и соседок по дачному массиву Березовский. Свои дачи пенсионерки получили в советское время как подарок от работодателей. «Сегодня будем открывать дачный сезон. Нужно привести в порядок домик, открыть закутанные деревья, пробороновать землю», — говорит другая дачница, Валентина Иутина.

Владимир Егоров едет в направлении Стромилово. Дача досталась ему от родителей, за 60 лет на ней трудилось несколько поколений его семьи. «В прошлом году автобусы отправлялись от Хлебной площади, дороги были перекрыты из-за ремонта — добираться было очень неудобно, поэтому и ездили мы довольно редко. Сейчас будем бывать чаще», — рассказал мужчина.

В этом году пробные рейсы к дачным массивам будут организованы по 17 маршрутам. По информации городского департамента транспорта, схема движения претерпела некоторые корректировки.

Так, перевозка пассажиров от площади им. Кирова до Алексеевских дач (остановка «3-я дачная»), которая ранее выполнялась маршрутом № 126а, будет осуществляться маршрутами № 147 и № 182 по тарифу маршрута № 126а.

Перевозка пассажиров от поселка Мехзавод до ПК «Исторический Вал», которая ранее выполнялась маршрутом № 154к, будет осуществляться маршрутом № 154 по тарифу маршрута № 154к. Посадка пассажиров в сторону дач будет организована на остановке «Поселок Мехзавод» (10 квартал, дом № 13), высадка пассажиров при движении в город будет организована на остановках «СПТУ-50» и «Поселок Мехзавод» по Красноглинскому шоссе.

Необходимо подчеркнуть, что муниципалитету удалось сохранить тарифы на дачные перевозки на уровне прошлого года.

Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, совпадающих с религиозными и иными праздниками. Так, 28 апреля, который официально на территории страны объявлен рабочим днем, рейсы на дачи выполняться не будут.

Дачные перевозки также не организуются в День Победы — 9 мая — и на Троицкую родительскую субботу — 26 мая, так как городским департаментом транспорта будут осуществляться перевозки к кладбищам.

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