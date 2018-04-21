Семья-копилка

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За последние 20 лет российские семьи в управлении финансами вплотную приблизились к ячейкам западного общества. И, как выяснилось, сделать это было нетрудно — там, как и у нас с незапамятных времен, деньгами заведует жена.

В СССР мужчины и женщины имели формально равное право на труд и заработную плату и одну действительно общую обязанность перед государством.

Неважно, мужчина ты или женщина, главное, что ты советский человек, а значит, должен приносить пользу родине, то есть трудиться.

В Уголовном кодексе СССР с 1961 по 1991 год была статья за тунеядство (ст. 209.1 «Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении паразитического существования»), по которой бездельнику полагался либо год лишения свободы, либо исправительные работы.

Так что женщины в Советском Союзе работали наравне с мужчинами. Правда, зарабатывали, как правило, заметно меньше: по данным Госстата СССР, до войны женщины получали вполовину меньше мужчин, а после войны — на треть. Официально могли не опасаться уголовного преследования за тунеядство женщины в декретном отпуске или домохозяйки, находящиеся замужем за ответственными работниками. Но декретный отпуск рано или поздно заканчивается, а домохозяйка в СССР во второй половине XX века была не самой распространенной и уважаемой профессией.

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В 1970-х годах в рамках соцопроса у женщин спрашивали: «Ушли бы вы с работы, если бы вашу зарплату отдали мужу?», и 70% ответили отрицательно.

Впрочем, возможно, социологи не очень корректно сформулировали вопрос, ведь в советские времена, как правило, женщина вела домашнее хозяйство, а значит, муж отдавал ей всю зарплату. Так что сама ситуация, когда все деньги передаются мужу, казалась невозможной, отсюда и высокий процент отрицательных ответов.

Советский Госстат данные о распоряжении семейным бюджетом не собирал, но, судя по фольклору тех лет, именно жена распоряжалась всеми деньгами, а муж мог распоряжаться только тем, что удалось припрятать. Например: «Умный муж позволяет жене знать, где у него заначка, — это повышает доверие в семье и безопасность основной заначки».

Экономия женского рода

В марте прошлого года банк «Русский стандарт» совместно с устроителями конкурса «Мисс Россия» выпустил одноименные платежные карты. Пресс-релиз, предварявший эмиссию, сообщал: «Этим продуктом разработчики решили привлечь прежде всего девушек, которые уверены в том, что именно они имеют право называться королевами красоты».

Спустя год банк проанализировал траты держателей таких карт, и выяснилось, что, несмотря на «эксклюзивное оформление», их приобретали не только дамы. Согласно свежему пресс-релизу «Русского стандарта», более трети клиентов, открывавших карты «Мисс Россия», оказались мужчинами. Среди них есть некоторое количество поклонников конкурса красоты, представителей сферы бьюти-услуг, а также актеров и моделей. Однако, по данным банка, большинство мужчин, которые заводили карты «Мисс Россия», делали это не столько для себя, сколько для того, чтобы организовать сюрприз даме сердца. Ведь, если счет карты открывать на имя любимой, ей придется самой заполнять заявление и передавать личные данные в банк, а значит, сюрприза не получится.

Таким образом, можно считать, что акция достигла своей цели: подавляющее большинство ее активных пользователей составили женщины — «самодостаточные, уверенные в себе дамы: средний возраст держательницы такой карты — 38 лет».

Но в то же время, как показал анализ трат, магазины косметики оказались лишь на третьем месте, а одежды и обуви — на четвертом по количеству трансакций. Первое же место заняли покупки в супермаркетах, второе — автозаправочные станции. И причина тому, скорее всего, — cashback (возврат части средств, потраченных на покупки), который предлагает банк в том числе в категории супермаркетов и АЗС.

Тем самым женщины показали свою практичность: даже имея карту, специально настроенную на траты в категории «красота» (cashback вдвое выше, чем при обычных покупках), они все же больше используют ее для дома, для семьи.

О практичности российских женщин говорит и исследование, проведенное лабораторией экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, «Экономия как хобби: практики хозяйственной оптимизации в домашней бухгалтерии российских женщин». Согласно ему, чеки из продуктовых магазинов просматривает около 70% женщин, тогда как мужчин, признавшихся в этом, на 10% меньше.

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Также респондентам предложили ситуацию: в их любимом магазине подорожал на 15% товар, который они постоянно покупают. 17% мужчин заявили, что все равно его купят, а среди женщин такой ответ выбрало лишь 10%.

Наиболее популярным в обоих случаях оказался вариант «Проверю цену на этот товар в другом магазине» — 30% у женщин и 27,8% у мужчин. А вот с наименее популярным ответом совпадения не получилось. Среди респондентов мужского пола 2,1% решили отложить покупку, а 6,6% респондентов женского сообщили, что попробуют поторговаться. При этом более 55% женщин указали, что им нравится экономить, а более половины мужчин — что экономить не любят.

Сегодня склонность женщин к экономии рассматривается как безусловно положительное качество. Однако так было не всегда.

В исследовании Высшей школы экономики упоминается случай, описанный американским социологом Вивианой Зелицер.

В 1914 году Чарльз Монтгомери «подал судебный иск против своей жены Эммы за то, что за 25 лет их совместной жизни она сэкономила 618 долларов и 12 центов из денег, выделенных ей на ведение хозяйства. Судья Блэкмен из Верховного суда Бруклина решил дело в пользу мужа».

Сегодня такая постановка вопроса кажется странной: жена сэкономила, а на нее подают в суд. Однако в те времена, похоже, в супруге видели не столько вторую половину, сколько экономку, ведущую хозяйство. И в этой роли ответчица, получается, не израсходовала выделенные фонды полностью, вследствие чего глава семьи, возможно, недополучил товаров и услуг, или же качество товаров оказалось ниже предполагаемого уровня. Нельзя исключить, что подобных случаев было множество, тем не менее до сих пор лишь немногие мужчины берут на себя управление семейными финансами.

Женская доля

По данным доцента кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Диляры Ибрагимовой, «в западной социологии проблемы управления семейным бюджетом и распределения финансовой власти в семье стали активно разрабатываться с конца 1980-х годов». То есть относительно недавно.

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В России эта тема была поднята немногим позже — весной 1998 года в Самаре, Кемерово, Сыктывкаре и Люберцах было опрошено более 4 тыс. семей. В 2002 году британский социолог Саймон Кларк опубликовал статью «Управление финансами в российских домохозяйствах», основанную на результатах исследования 1998 года.

Стоит отметить, что долгие годы она являлась единственным тематическим сочинением, посвященным нашей стране. Основные выводы труда Саймона Кларка, которые Диляра Ибрагимова упоминает в журнале «Экономическая социология» за май 2012 года, заключались в нескольких постулатах.

Во-первых, «традиция массовой женской занятости имеет в России более длительную историю, нежели в развитых странах Европы и США». Кларк связал это с тем, что российское общество переняло советскую модель семьи, когда работают оба супруга.

Во-вторых, из-за безработицы, появившейся с началом реформ, многие российские семьи были вынуждены «перейти на модель семьи, в которой работает только один из супругов (как правило, это мужчина)». «В результате общественное мнение, что женщина обязана работать, несколько пошатнулось, и у женщин появился выбор, выходить на работу или стать домохозяйкой», — делает вывод британский ученый.

И наконец, Саймон Кларк отмечает, что в России идет борьба двух идеологий.

Первая заключается в провозглашении равенства мужчин и женщин и коренится в советском прошлом. Вторая идеология более древняя, домостроевская, ее автор изящно именует отражением «патриархальных установок относительно гендерного распределения ролей».

При этом не была выявлена связь между тем, кто управляет финансами, и количеством работающих, а также уровнем дохода семьи. В результате Кларк делает «вывод о культурной укорененности российской практики совместного управления семейными финансами даже при одном работающем супруге». По его данным, 81% семей совместно управляют всеми финансами.

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Но надо иметь в виду, что это исследование было проведено на рубеже веков, когда прошло чуть больше пяти лет с момента окончательного распада Советского Союза. Поэтому был предпринят еще ряд исследований, которые выявили, что доля сторонников совместного управления финансами постепенно снижается. Так, в 2007 году их было уже 58%, а в 2011-м показатель упал до 46%. Соответственно, с 8% до 28% выросла доля семей, где управление сосредоточено в руках одного из членов семьи. При этом, по данным 2011 года, мужчин среди таких управленцев было лишь 6%.

Получается, что, как и предсказывал Саймон Кларк более 16 лет назад, управление финансами в российских семьях движется в сторону западной модели. Ссылаясь на опросы в Великобритании, социолог сообщает, что семей с общим управлением финансами там стабильно около 50%. При этом с 1984 по 1995 год доля семей, где управление взял на себя один из супругов, выросла с 14% до 36%. И, как и в России, бюджетом в большей части этих семей заведуют женщины — 26%, мужчинам остаются 10%.

Получается, что несмотря на всю разницу в мировосприятии, люди в России и на Западе сходятся в том, что семейными деньгами должна заведовать жена.

Впрочем, кроме совместного управления финансами и передачи этой функции одному из супругов есть еще вариант — работающий член семьи выделяет на ведение хозяйства фиксированную сумму, а остальными средствами распоряжается самостоятельно.

В Великобритании доля таких семей упала с 22% в 1984 году до 10% в 1995-м, а в России выросла с 5% в 1998 году до 20% в 2011-м, и в подавляющем большинстве таких случаев (17% из 20%) финансы контролировали мужчины.

Три года назад Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково провел опрос 39 бизнесменов, чье состояние превышает 100 млн руб., на предмет того, как они ведут домашнее хозяйство. И оказалось, что больше 70% из них выделяют на эти цели фиксированную сумму. «Я обеспечиваю семью — есть сумма в месяц на каждого. Никогда не покупаю что-либо по просьбе, даю деньгами целевым образом на покупку. Пусть сами решают, когда и как купить. Может, и раздумают. Бывало и такое», — приводят СМИ рассказ одного из участников опроса.

При этом оказалось, что примерно в третьей части семей миллионеров распределение бюджета оставляется на усмотрение жен. Словом, у них тоже все как у людей — женщины рулят.