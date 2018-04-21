Невский проспект частично закрыт на ремонт

На главную магистраль города снова вышли дорожные рабочие — проспект перекрыли от Дворцовой набережной до набережной канала Грибоедова. Трудятся в три смены. Задействовано сто единиц дорожной техники. К слову, отечественные лаборатории разработали особую рецептуру для этого асфальта: верхние и нижние слои будут содержать специальные полимерные добавки.

Сумма контракта — более двухсот сорока миллионов рублей. Эти деньги пойдут на обновление участка от Дворцовой набережной до Московского вокзала. А вот к ремонту второй части Невского проспекта приступят уже после окончания чемпионата мира.