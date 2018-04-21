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17:07 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре ухудшается погода: ожидается дождь и порывистый ветер

По сведениям Приволжского УГМС с 19 часов 21 апреля до 19 часов 22 апреля в Самарской области, облачно, в большинстве районов дождь. Ветер южный, юго-западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 40% 773 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2018

Температура воздуха по области ночью +1, +6°С, днём +8, +13°С, в Самаре ночью +3, +5°С, днём +10, +12°С.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:

При порывах ветра:

— окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337−72−82, сообщает пресс-служба облМЧС.

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