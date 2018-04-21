В Самаре ухудшается погода: ожидается дождь и порывистый ветер
По сведениям Приволжского УГМС с 19 часов 21 апреля до 19 часов 22 апреля в Самарской области, облачно, в большинстве районов дождь. Ветер южный,
По сведениям Приволжского УГМС с 19 часов 21 апреля до 19 часов 22 апреля в Самарской области, облачно, в большинстве районов дождь. Ветер южный,
Температура воздуха по области ночью +1, +6°С, днём +8, +13°С, в Самаре ночью +3, +5°С, днём +10, +12°С.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:
При порывах ветра:
— окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337−72−82, сообщает