В Самаре ухудшается погода: ожидается дождь и порывистый ветер

Источник: AP 2018

Температура воздуха по области ночью +1, +6°С, днём +8, +13°С, в Самаре ночью +3, +5°С, днём +10, +12°С.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:

При порывах ветра:

— окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).