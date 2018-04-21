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13:27 (мск), источник: ТАСС

В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной

Актриса скончалась от остановки сердца.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, актриса Московского театра «Современник» Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни от остановки сердца. Об этом говорится на сайте театра.

Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина. Она умерла в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца.

О дне и времени прощания будет сообщено позднее.

Как отмечают в театре, «Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой, о чем могут свидетельствовать не только зрители ее многочисленных работ в театре, но и вся страна».

В «Современнике» добавили, что Дорошина «стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма “Любовь и голуби”, где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля».

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