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14:24 (мск), источник: РИА Крым

Имя героя присвоено еще одной крымской школе

Первомайская школа Кировского района присоединилась к патриотическому проекту ОНФ «Имя героя — школе», ей будет присвоено имя участника Великой Отечественной войны Николая Дьячкова. Об этом сообщили в пресс-службе крымского штаба ОНФ.

С инициативой присоединиться к проекту «фронтовиков» и увековечить память своего односельчанина выступили представители учебного заведения и местные власти.

«Наш проект создает возможности для связи поколений, которая сохранится в учебном заведении для всех школьников. Каждый из ребят сможет узнать, почему его школа носит имя выдающегося человека, историю его жизни и сохранившуюся память. К нашему проекту присоединяется все больше сельских школ, которые увековечивают имена выдающихся односельчан, и это дает дополнительные стимулы нашему подрастающему поколению. Школьники будут знать, что в их селах жили настоящие патриоты — герои нашей Родины», — рассказал эксперт ОНФ Валентин Некрасов.

Николай Николаевич Дьячков родился 19 января 1927 года в селе Павлинки Брянской области, воспитывался в многодетной семье, где было восемь детей. На начало войны Николаю было четырнадцать лет.

В 1944 году советские войска освободили Брянскую область. Едва Николаю исполнилось семнадцать лет, он «приписал» себе еще один год и ушел на фронт. Его призвали на Тихоокеанский флот. Николай Дьячков участвовал в боевых действиях с Японией, дослужился до старшины второй статьи. За выдающиеся заслуги на фронте был награжден медалями — «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После окончания войны Николай Николаевич еще четыре года прослужил на флоте и в сорок девятом году демобилизовался. После возвращения на Родину и после смерти отца Дьячков со своей старшей сестрой уехал в Крым.

На полуострове работал комбайнером на Старокрымской моторно-тракторной станции. Затем окончил Белогорское техническое училище и устроился механиком винзавода в совхоз «Золотое поле». Здесь он прошел большой трудовой путь, был председателем профкома «Золотого поля», парторгом совхоза «Жемчужный», а в 1964 году стал директором совхоза «Старокрымский». В этой должности он проработал 20 лет, превратив его в крупное промышленное предприятие. Память о Дьячкове увековечена в здании сельского совета — здесь установлена мемориальная доска.

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