Имя героя присвоено еще одной крымской школе

С инициативой присоединиться к проекту «фронтовиков» и увековечить память своего односельчанина выступили представители учебного заведения и местные власти.

«Наш проект создает возможности для связи поколений, которая сохранится в учебном заведении для всех школьников. Каждый из ребят сможет узнать, почему его школа носит имя выдающегося человека, историю его жизни и сохранившуюся память. К нашему проекту присоединяется все больше сельских школ, которые увековечивают имена выдающихся односельчан, и это дает дополнительные стимулы нашему подрастающему поколению. Школьники будут знать, что в их селах жили настоящие патриоты — герои нашей Родины», — рассказал эксперт ОНФ Валентин Некрасов.

Николай Николаевич Дьячков родился 19 января 1927 года в селе Павлинки Брянской области, воспитывался в многодетной семье, где было восемь детей. На начало войны Николаю было четырнадцать лет.

В 1944 году советские войска освободили Брянскую область. Едва Николаю исполнилось семнадцать лет, он «приписал» себе еще один год и ушел на фронт. Его призвали на Тихоокеанский флот. Николай Дьячков участвовал в боевых действиях с Японией, дослужился до старшины второй статьи. За выдающиеся заслуги на фронте был награжден медалями — «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После окончания войны Николай Николаевич еще четыре года прослужил на флоте и в сорок девятом году демобилизовался. После возвращения на Родину и после смерти отца Дьячков со своей старшей сестрой уехал в Крым.