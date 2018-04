Под визг фанатов: Димаш снова выступил на I am singer

Búgingi keshten. Osydan bir jyl buryn ózim baq synaǵan "I am singer" jobasynyń sońǵy gala - kontsertine qonaq esebinde qatysar aldyndaǵy qyzyl kileminen kórinis. ____________________________ Here is a fragment of tonights red carpet arrival for the Singer gala concert, which I was competing in a year ago. #DQ #DIMASH #Dears

A post shared by Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) on Apr 19, 2018 at 9:22am PDT