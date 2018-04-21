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13:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Под визг фанатов: Димаш снова выступил на I am singer

В этом году казахстанский певец стал гостем популярного китайского песенного конкурса.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 апр- Sputnik. Казахстанский певец Димаш Кудайберген вновь выступил на сцене проекта I am singer в Китае. Артист прибыл в город Чанша из Пекина и исполнил песню «Hello».

«Год назад я сам попытал счастье на проекте I am singer. Сегодня на гала-концерте я прошелся по красной ковровой дорожке как гость», — написал Димаш.

Поклонники встречали певца криками восторга.

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Звездный путь Димаша Кудайбергена начался с проекта I am a Sınger. Талантом певца были поражены не только соотечественники, но и такие всемирно известные личности, как Лара Фабиан и Джеки Чан.

Исполнитель был признан лучшим певцом года по версии китайской премии IQIYI awards. Также он становился победителем на международном фестивале ASIA NEW SONG. Димаш первым из казахских исполнителей получил статуэтку MTV Music Awards.

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