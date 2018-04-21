Под визг фанатов: Димаш снова выступил на I am singer

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 апр- Sputnik. Казахстанский певец Димаш Кудайберген вновь выступил на сцене проекта I am singer в Китае. Артист прибыл в город Чанша из Пекина и исполнил песню «Hello».

«Год назад я сам попытал счастье на проекте I am singer. Сегодня на гала-концерте я прошелся по красной ковровой дорожке как гость», — написал Димаш.

Поклонники встречали певца криками восторга.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhwiY33HjbO/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhwiY33HjbO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Búgingi keshten. Osydan bir jyl buryn ózim baq synaǵan "I am singer" jobasynyń sońǵy gala - kontsertine qonaq esebinde qatysar aldyndaǵy qyzyl kileminen kórinis. ____________________________ Here is a fragment of tonights red carpet arrival for the Singer gala concert, which I was competing in a year ago. #DQ #DIMASH #Dears</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/kudaibergenov.dimash/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН</a> (@kudaibergenov.dimash) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-19T16:22:33+00:00">Apr 19, 2018 at 9:22am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звездный путь Димаша Кудайбергена начался с проекта I am a Sınger. Талантом певца были поражены не только соотечественники, но и такие всемирно известные личности, как Лара Фабиан и Джеки Чан.

Исполнитель был признан лучшим певцом года по версии китайской премии IQIYI awards. Также он становился победителем на международном фестивале ASIA NEW SONG. Димаш первым из казахских исполнителей получил статуэтку MTV Music Awards.