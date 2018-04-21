Более 697 тыс. минчан приводили в порядок город во время субботника

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Приведено в порядок около 2 тыс. га городских территорий, высажено 1,8 тыс. деревьев и 4,2 тыс. кустарников, обустроено более 26,3 га газонов. В числе основных объектов, где трудились горожане, представители министерств и ведомств, учащиеся и студенты, — стадион «Динамо», городские парки и скверы, мемориальный комплекс Тростенец, многофункциональный спортивный зал по ул. Филимонова, набережная Свислочи, мемориал «Остров мужества и скорби», лесные массивы вдоль Цнянского водохранилища.

Трудовые акции провели члены общественных объединений «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», БРСМ, Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память», Белорусской ассоциации многодетных родителей, депутаты, спортсмены и др. Кроме того, многие минчане работали на своих рабочих местах, выпущено продукции на сумму Br5,5 млн.