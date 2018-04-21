Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
В России построили тягач «Вощина-1»
Папа написал письмо годовалой дочке о своей послеродовой депрессии
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
13:40 (мск), источник: БЕЛТА

Более 697 тыс. минчан приводили в порядок город во время субботника

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 697 тыс. минчан приняли участие в республиканском субботнике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Приведено в порядок около 2 тыс. га городских территорий, высажено 1,8 тыс. деревьев и 4,2 тыс. кустарников, обустроено более 26,3 га газонов. В числе основных объектов, где трудились горожане, представители министерств и ведомств, учащиеся и студенты, — стадион «Динамо», городские парки и скверы, мемориальный комплекс Тростенец, многофункциональный спортивный зал по ул. Филимонова, набережная Свислочи, мемориал «Остров мужества и скорби», лесные массивы вдоль Цнянского водохранилища.

Трудовые акции провели члены общественных объединений «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», БРСМ, Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память», Белорусской ассоциации многодетных родителей, депутаты, спортсмены и др. Кроме того, многие минчане работали на своих рабочих местах, выпущено продукции на сумму Br5,5 млн.

Всего в день проведения субботника заработано более Br2,3 млн. Они будут направлены на благоустройство и приведение в надлежащее состояние мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Все новости региона
 Итальянские супруги официально усыновили 32-летнего белоруса
Додон пообещал научить Лукашенко возделывать виноград
МИД прокомментировал отказ в визе США артистам Большого театра
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
Кудрин: Не надо компенсировать миллиардерам потери от санкций
СМИ: Трамп был недоволен задержкой с докладом о звонке Путина
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
СК возбудил дело о новых махинациях на космодроме Восточный
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь