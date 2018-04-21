Памятник Н. Дорошиной может появиться в Москве

«Если поступит предложение увековечить ее (Н. Дорошиной — прим. Агентства “Москва”) память, поставить памятник, мы рассмотрим и поддержим. Почему нет, конечно», — сказал И. Воскресенский.

Ранее Агентство «Москва» сообщило, что актриса Нина Дорошина скончалась от остановки сердца в возрасте 83 лет.

Н. Дорошина родилась 3 декабря 1934 года, окончила Театральное училище им. Б. Щукина. В 1958 г. дебютировала на сцене театра «Современник» в роли одноклассницы героя Олега Табакова в спектакле «В поисках радости» по пьесе Виктора Розова. В кино известна прежде всего по роли в картине «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.