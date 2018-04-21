Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Это очень смешно: записки молодого папы
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Российские специалисты узнают секреты «умных» ракет США
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
13:54 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Памятник Н. Дорошиной может появиться в Москве

Комиссия по монументальному искусству готова поддержать предложение увековечить память актрисы Нины Дорошиной в Москве, если поступит такое предложение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Источник: РИА "Новости"

«Если поступит предложение увековечить ее (Н. Дорошиной — прим. Агентства “Москва”) память, поставить памятник, мы рассмотрим и поддержим. Почему нет, конечно», — сказал И. Воскресенский.

Ранее Агентство «Москва» сообщило, что актриса Нина Дорошина скончалась от остановки сердца в возрасте 83 лет.

Н. Дорошина родилась 3 декабря 1934 года, окончила Театральное училище им. Б. Щукина. В 1958 г. дебютировала на сцене театра «Современник» в роли одноклассницы героя Олега Табакова в спектакле «В поисках радости» по пьесе Виктора Розова. В кино известна прежде всего по роли в картине «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.

Все новости региона
М.Хуснуллин: Новый корпус театра Et Cetera будет открыт для зрителей к осени
МИД прокомментировал отказ в визе США артистам Большого театра
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
Кудрин: Не надо компенсировать миллиардерам потери от санкций
СМИ: Трамп был недоволен задержкой с докладом о звонке Путина
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
СК возбудил дело о новых махинациях на космодроме Восточный
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь