В Крыму заявили о готовности к курортному сезону

Источник: РИА "Новости"

«Крым к курортному сезону готов. В прошлом году открылось шесть новых отелей, в 50 проведен ремонт и реконструкция. В этом году открывается еще два, реконструкция идет в 30 отелях. Номерной фонд, как и в прошлые годы, увеличится на 300−400 номеров», — сказал Волченко.

По его словам, растет и количество доступных пляжей с сервисными опциями и спасательными станциями. В этом году их будет на 63 больше, чем в прошлом. Увеличивается экскурсионная база. Кроме того, параллельно со строительством федеральной трассы «Таврида» ведется постоянная работа по улучшению муниципальной транспортной дорожной сети.

«В целом качество отдыха, качество пребывания в Крыму с каждым годом улучшается, соответственно, растет и привлекательность Крыма для туристов. Работать, безусловно, тоже есть над чем, но мы стараемся», — добавил Волченко.