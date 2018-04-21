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14:52 (мск), источник: Sputnik.by

Матюк: штурмовик Ил-2 обязан пройти паспортный контроль в Брянске

Руководитель поисково-реставрационной группы «Поиск», водолаз-профессионал Игорь Матюк рассказал о необыкновенной судьбе легендарного щтурмовика Ил-2, который по пути в Берлин в ближайшее время появится в небе над Минском.

Источник: Sputnik.by

Обзорный полет отреставрированного штурмовика Ил-2, который направляется в Берлин для участия в Международном аэрокосмическом салоне ILA Berlin 2018, могут увидеть минчане и гости белорусской столицы в выходные. Историю легендарной машины, которая воевала в Заполярье, была подбита в бою, ушла под лед озера Кривое и спустя 69 лет поднята и отреставрирована, рассказал руководитель поисково-реставрационной группы «Поиск» Игорь Матюк.

«Молодые пилоты отштурмовали вражеский аэродром, уничтожили массу самолетов, в ответ в воздух поднимаются 26 “мессеров”, бросаются вдогонку, атакуют, стрелок ранен, самолет подбит, приходится садиться на лед, на “брюхо”, на снаряды, которые, к счастью, не взорвались. Командир тащит на себе стрелка 3 км до берега… Оба прошли всю войну, кавалеры орденов», — рассказывает Матюк.

В подъеме самолета со дна озера Кривое в 2012 году участвовала дочь командира экипажа, Валентина Звягинцева. Машина была восстановлена и поставлена на крыло в 2017 году Новосибирске. Кстати, по существующим правилам, самолет времен Великой Отечественной войны на пути в Минск должен пройти паспортный контроль в Брянске.

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