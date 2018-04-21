Матюк: штурмовик Ил-2 обязан пройти паспортный контроль в Брянске

Источник: Sputnik.by

Обзорный полет отреставрированного штурмовика Ил-2, который направляется в Берлин для участия в Международном аэрокосмическом салоне ILA Berlin 2018, могут увидеть минчане и гости белорусской столицы в выходные. Историю легендарной машины, которая воевала в Заполярье, была подбита в бою, ушла под лед озера Кривое и спустя 69 лет поднята и отреставрирована, рассказал руководитель поисково-реставрационной группы «Поиск» Игорь Матюк.

«Молодые пилоты отштурмовали вражеский аэродром, уничтожили массу самолетов, в ответ в воздух поднимаются 26 “мессеров”, бросаются вдогонку, атакуют, стрелок ранен, самолет подбит, приходится садиться на лед, на “брюхо”, на снаряды, которые, к счастью, не взорвались. Командир тащит на себе стрелка 3 км до берега… Оба прошли всю войну, кавалеры орденов», — рассказывает Матюк.