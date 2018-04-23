Небоскреб высотой в 104 этажа построят в «Москва-Сити» к 2022 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Небоскреб высотой более 400 м, насчитывающий 104 этажа, построят на территории комплекса «Москва-Сити» к 2022 году. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Летом приступим к строительству. Сейчас готовится разборка [проработка] этого здания. Нормативный срок строительства такого здания — четыре года», — сказал он.

В 2015 году АО «Мосинжпроект» объявил о планах построить небоскреб с офисами и апартаментами на территории «Москва-Сити».