Небоскреб высотой в 104 этажа построят в «Москва-Сити» к 2022 году
Строительство башни начнется летом.
Строительство башни начнется летом.
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Небоскреб высотой более 400 м, насчитывающий 104 этажа, построят на территории комплекса «Москва-Сити» к 2022 году. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
«Летом приступим к строительству. Сейчас готовится разборка [проработка] этого здания. Нормативный срок строительства такого здания — четыре года», — сказал он.
В 2015 году АО «Мосинжпроект» объявил о планах построить небоскреб с офисами и апартаментами на территории «Москва-Сити».
На сайте госзакупок уточнялось, что в состав комплекса войдут жилая часть на 130 тыс. кв. м,