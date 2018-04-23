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11:42 (мск), источник: ТАСС

Небоскреб высотой в 104 этажа построят в «Москва-Сити» к 2022 году

Строительство башни начнется летом.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Небоскреб высотой более 400 м, насчитывающий 104 этажа, построят на территории комплекса «Москва-Сити» к 2022 году. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Летом приступим к строительству. Сейчас готовится разборка [проработка] этого здания. Нормативный срок строительства такого здания — четыре года», — сказал он.

В 2015 году АО «Мосинжпроект» объявил о планах построить небоскреб с офисами и апартаментами на территории «Москва-Сити».

На сайте госзакупок уточнялось, что в состав комплекса войдут жилая часть на 130 тыс. кв. м, бизнес-центр, торговый центр и детский сад. Здание также получит четыре подземных этажа для автопарковки и размещения инженерного оборудования.

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