Территорию ВДНХ закрыли из-за непогоды

Кроме того, в столичном главке МЧС предупредили о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20−25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.