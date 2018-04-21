Территорию ВДНХ закрыли из-за непогоды
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Территория ВДНХ в Москве закрыта для посещения
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Территория ВДНХ в Москве закрыта для посещения
Территорию ВДНХ закрыли для посетителей
из-занеблагоприятных погодных условий. Стоимость всех билетов, купленных на 21 апреля, компенсируют.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность.
Кроме того, в столичном главке МЧС предупредили о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20−25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.
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