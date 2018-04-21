В Волгограде на свалке Кировского района обнаружили заброшенный скотомогильник
Ветеринары уже отобрали пробы грунта для анализа.
Ветеринары уже отобрали пробы грунта для анализа.
Сотрудники управления Росприроднадзора по Волгоградской области обнаружили на территории ликвидируемой свалки в Кировском районе заброшенный скотомогильник.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, в Кировском районе располагались две биотермические ямы, не эксплуатирующиеся с 2004 года, а скотомогильник, в который входили две биотермические ямы, ликвидирован в 2015 году.
Специалисты обследовали территорию земельного участка, где располагался скотомогильник. Никаких биологических материалов, в том числе трупов павших животных, обнаружено не было. Специалистами Волгоградской городской станции по борьбе с болезнями животных отобраны пробы грунта для анализа на сибирскую язву. Участок, где располагается скотомогильник, для предотвращения разрушения конструкций, огражден предупредительными лентами и информационным знаком.
Организации, занимающейся ликвидацией свалки, дадут дополнительные рекомендации, предусмотренные