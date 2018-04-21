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18:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на свалке Кировского района обнаружили заброшенный скотомогильник

Ветеринары уже отобрали пробы грунта для анализа.

Сотрудники управления Росприроднадзора по Волгоградской области обнаружили на территории ликвидируемой свалки в Кировском районе заброшенный скотомогильник.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, в Кировском районе располагались две биотермические ямы, не эксплуатирующиеся с 2004 года, а скотомогильник, в который входили две биотермические ямы, ликвидирован в 2015 году.

Специалисты обследовали территорию земельного участка, где располагался скотомогильник. Никаких биологических материалов, в том числе трупов павших животных, обнаружено не было. Специалистами Волгоградской городской станции по борьбе с болезнями животных отобраны пробы грунта для анализа на сибирскую язву. Участок, где располагается скотомогильник, для предотвращения разрушения конструкций, огражден предупредительными лентами и информационным знаком.

Организации, занимающейся ликвидацией свалки, дадут дополнительные рекомендации, предусмотренные ветеринарно-санитарными правилами.

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