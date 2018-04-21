Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Россиянин построил себе дом небывалой формы за $140 млн (фото)
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Акции в память о погибших в Кемерово
18:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Волжан приглашают на праздник запуска фонтанов

Фонтаны включат в субботу, 28 апреля.

Жителей и гостей Волжского приглашают на праздник в честь пуска городских фонтанов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, запуск фонтанов одновременно произойдет в разных частях города.

В 18:00 включат фонтан на улице Фонтанной, а в парке ВГС для волжан организуют настоящий праздник. Все желающие смогут принять участие в семейных конкурсах и викторинах, а для маленьких гостей будет подготовлена развлекательная программа. Кульминацией станет запуск фонтанов на центральной аллее парка и фонтанного комплекса у ротонды.

В 18-м микрорайоне включат недавно реконструированный фонтан. В честь открытия молодежь представит праздничную программу «Пятый элемент».

Самым главным событием города станет запуск каскада фонтанов на центральной аллее парка «Волжский» — его торжественный пуск будет транслироваться в прямом эфире и на большом экране площади Ленина.

Все новости региона
 На Кубани 17-летний водитель насмерть сбил чемпионку России по велотреку
В Дербенте уничтожены две банды террористов
В МИД прокомментировали иск демпартии США против России
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Сирия и Крым подписали меморандум на 62 млрд рублей
Кудрин: Не надо компенсировать миллиардерам потери от санкций
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
МЧС предупредило о непогоде с грозами в Центральной России
Семья-копилка: кто в доме финансам хозяин
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Загадочные спирали в небе озадачили жителей Казахстана (фото) Жители Риддера делятся снимками загадочной спирали на небе.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь