Волжан приглашают на праздник запуска фонтанов

Жителей и гостей Волжского приглашают на праздник в честь пуска городских фонтанов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, запуск фонтанов одновременно произойдет в разных частях города.

В 18:00 включат фонтан на улице Фонтанной, а в парке ВГС для волжан организуют настоящий праздник. Все желающие смогут принять участие в семейных конкурсах и викторинах, а для маленьких гостей будет подготовлена развлекательная программа. Кульминацией станет запуск фонтанов на центральной аллее парка и фонтанного комплекса у ротонды.

В 18-м микрорайоне включат недавно реконструированный фонтан. В честь открытия молодежь представит праздничную программу «Пятый элемент».