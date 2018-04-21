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15:51 (мск), источник: Sputnik

В Шахрисабзе стартовал Международный турнир по курашу

В состязаниях принимают участие спортсмены Центральной Азии, России и Украины.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Шахрисабзе проходит Международный турнир по курашу на кубок президента Республики Узбекистан.

В крупном спортивном мероприятии примут участие спортсмены Центральной Азии, России и Украины.

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Отметим, что ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать и утвердить программу комплексных мер по дальнейшему развитию и популяризации кураша.

В Шахрисабзе стартовал Международный турнир по курашу.

Он отметил, что республиканские и международные турниры должны стать регулярными, а для систематизации информации об участниках внедрят автоматизированную базу спортсменов.

Поднимать популярность кураша в республике планируется с помощью рекламных кампаний и демонстрации социальных роликов.

В Шахрисабзе стартовал Международный турнир по курашу.

Центр кураша при Федерации кураша Узбекистана разместится в Ташкенте по адресу улица Корходжаота, дом 25.

Кураш (в переводе — «достижение цели честным путем») — вид национальной борьбы на поясах, традиционный у тюркских народов, который официально включен в мировую сеть неолимпийских видов спорта и поддерживается ЮНЕСКО. Этот вид единоборства появился на территории современного Узбекистана предположительно около трёх с половиной тысяч лет назад.

Кураш — национальный вид единоборств.

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