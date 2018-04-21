Замену нового асфальта на одной из улиц объяснили в акимате Алматы

Источник: Informburo.kz

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Перекладка нового асфальта, уложенного в конце прошлой недели, ведётся на участке улицы Мустафина в Алматы, сообщает «КазТАГ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«На участке улицы Мустафина между улицей Аскарова и проспектом аль-Фараби подрядной организацией ТОО «Компания «Алматы Дорстрой» ведётся перекладка верхнего слоя асфальта за счёт собственных средств», — пояснили в пресс-службе акимата Алматы.

Замена нового асфальта связана с выявленными нарушениями технологического процесса при укладке асфальтобетонного покрытия.

«Работы будут завершены до 24 апреля», — добавили в городском акимате.