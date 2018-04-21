Замену нового асфальта на одной из улиц объяснили в акимате Алматы
Как подчеркнули в акимате Алматы, подрядная организация перекладывает новый асфальт за собственный счёт.
Как подчеркнули в акимате Алматы, подрядная организация перекладывает новый асфальт за собственный счёт.
Перекладка нового асфальта, уложенного в конце прошлой недели, ведётся на участке улицы Мустафина в Алматы, сообщает «КазТАГ» со ссылкой на
«На участке улицы Мустафина между улицей Аскарова и проспектом
Замена нового асфальта связана с выявленными нарушениями технологического процесса при укладке асфальтобетонного покрытия.
«Работы будут завершены до 24 апреля», — добавили в городском акимате.
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