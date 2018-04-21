Глава Нацбанка на субботнике бетонирует пол в коровнике на Столинщине

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 апр — Sputnik. В ходе Республиканского субботника, по предварительным данным, будет заработано 7,5 миллиона рублей, заявил журналистам в субботу заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению субботника Михаил Русый.

«Прогнозно просчитали, что около 7 миллионов 500 тысяч рублей будет заработано. 50% будут оставлены в распоряжении местных органов власти. Вторая половина уйдет на благое дело. Будет дополнительно закуплено оборудование в наши больницы скорой помощи. Будут закуплены дополнительные резервные койки — с учетом прохождения в 19 году II Европейских игр», — сказал Русый.

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По его словам, в нынешнем субботнике принимают участие около трех миллионов человек, в том числе все руководство страны. Причем чиновники в этом году, который объявлен Годом малой родины, трудятся в городах и местечках, откуда они родом.

«Проведение года под эгидой малой родины — просто великолепная идея. Я посмотрела географию, куда разъехались сегодня люди — это все наша страна, начиная от городов, заканчивая маленькими деревушками. Это здорово. Ну, а провести субботники, когда все люди вместе собираются, чтобы сделать что-то значимое, — это великолепно», — заявила в эфире телеканала СТВ глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, которая благоустраивает территорию вокруг Софийского собора в Полоцке.

Глава правления Национального Банка Беларуси Павел Каллаур в субботу трудился на строительстве нового коровника и площадки для выпаса скота в деревне Дубенец в Столинском районе. Он укладывал бетон на действующем товарно-молочном комплексе.

«Очень приятно встретиться с земляками, почувствовать, что ты можешь внести толику в благородное дело, которое делают земляки. Сегодня мы работаем на молочно-товарной ферме, и уже сейчас просматривается, насколько продуманно технологично все делает. Что касается бетонных работ, то последний раз я ими занимался в стройотряде, будучи студентом. Вспомнил молодость», — признался журналистам глава Нацбанка.