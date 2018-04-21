В Волгограде меняют изношенный канализационный коллектор
Все работы на объекте идут по графику.
Все работы на объекте идут по графику.
ООО «Концессии водоснабжения» продолжают работу по подключению к городским сетям нового магистрального водовода, крупного канализационного коллектора и присоединению нескольких водопроводных линий малого диаметра.
Как рассказали в ООО «Концессии водоснабжения», присоединение канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров началось еще ночью. Подключением занимается бригада из 12 рабочих, а также спецтехника — экскаватор, илосос и подъемный кран. Построенный магистральный коллектор заменит изношенные трубы, проложенные более 40 лет назад.
Строительство данного объекта длилось полгода, а его протяженность составляет более 6 км. Новый канализационный коллектор даст порядка 50 лет безаварийной работы, обеспечивая водоотведение Кировского и Красноармейского районов. Старый коллектор останется резервной линией.
Одновременно с этим идут работы по подключению нового водовода диаметром 1000 метров и длиной четыре километра, а также работы по присоединению сетей меньшего диаметра.
Жителям районов, которые временно остаются без воды, в том числе жителям частного сектора, организован подвоз воды по графику. Под особым контролем у оперативного штаба «Концессий водоснабжения» находятся объекты социального значения и жизнеобеспечения: больницы, взрослые и детские учреждения постоянного проживания, пожарные части.