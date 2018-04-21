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18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде меняют изношенный канализационный коллектор

Все работы на объекте идут по графику.

Источник: ООО "Концессии водоснабжения"

ООО «Концессии водоснабжения» продолжают работу по подключению к городским сетям нового магистрального водовода, крупного канализационного коллектора и присоединению нескольких водопроводных линий малого диаметра.

Как рассказали в ООО «Концессии водоснабжения», присоединение канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров началось еще ночью. Подключением занимается бригада из 12 рабочих, а также спецтехника — экскаватор, илосос и подъемный кран. Построенный магистральный коллектор заменит изношенные трубы, проложенные более 40 лет назад. Из-за истекшего срока службы на старом канализационном коллекторе постоянно случались мелкие и крупные аварии. Новый коллектор значительно повысит надежность услуг водоотведения для 268 тысяч жителей Кировского и Красноармейского районов.

Строительство данного объекта длилось полгода, а его протяженность составляет более 6 км. Новый канализационный коллектор даст порядка 50 лет безаварийной работы, обеспечивая водоотведение Кировского и Красноармейского районов. Старый коллектор останется резервной линией.

Одновременно с этим идут работы по подключению нового водовода диаметром 1000 метров и длиной четыре километра, а также работы по присоединению сетей меньшего диаметра.

Жителям районов, которые временно остаются без воды, в том числе жителям частного сектора, организован подвоз воды по графику. Под особым контролем у оперативного штаба «Концессий водоснабжения» находятся объекты социального значения и жизнеобеспечения: больницы, взрослые и детские учреждения постоянного проживания, пожарные части.

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