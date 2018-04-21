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20:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Общегородской субботник в Иркутске 21 апреля 2018: на уборку вышли около 25 тысяч горожан

Активисты насобирали 1,5 тысячи тонн мусора на субботнике 21 апреля в Иркутске.

Источник: пресс-служба администрации города Иркутска

Около 25 тысяч горожан вышли убирали дворы, скверы, рощи. Наводили порядок и на территориях, которые в этом году благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» — в будущем Иерусалимском мемориальном комплексе и на территории ИВВАИУ. Субботник 21 апреля 2018 в Иркутске состоялся.

— Активисты красили скамейки, урны, опоры уличных фонарей, белили деревья, — сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. — На это и на уборку мусора мы выдали всем, кто присоединился к субботнику, 20 тысяч пар перчаток, 165 тысяч штук мусорных пакетов, инструменты.

Итого, за апрель, который считался месячником чистоты, из города вывезли 7 тысяч тонн мусора, в том числе 1,5 тысячи тонн — после субботника.

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