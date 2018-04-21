Общегородской субботник в Иркутске 21 апреля 2018: на уборку вышли около 25 тысяч горожан
Активисты насобирали 1,5 тысячи тонн мусора на субботнике 21 апреля в Иркутске.
Активисты насобирали 1,5 тысячи тонн мусора на субботнике 21 апреля в Иркутске.
Около 25 тысяч горожан вышли убирали дворы, скверы, рощи. Наводили порядок и на территориях, которые в этом году благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» — в будущем Иерусалимском мемориальном комплексе и на территории ИВВАИУ. Субботник 21 апреля 2018 в Иркутске состоялся.
— Активисты красили скамейки, урны, опоры уличных фонарей, белили деревья, — сообщили в
Итого, за апрель, который считался месячником чистоты, из города вывезли 7 тысяч тонн мусора, в том числе 1,5 тысячи тонн — после субботника.