Розовая ветка: когда будет готов первый участок Кожуховской линии метро

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Основные работы на первом участке Кожуховской линии метро завершат к концу лета, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Протяженность участка от «Некрасовки» до «Косина» составляет почти восемь километров, он включает четыре станции.

Станция «Некрасовка» сегодня готова уже практически на 92 процента. Остальные станции —какие-то на 70, какие-то на 80 процентов. Станция «Косино» готова на 72 процента. Это сложнейшая станция с точки зрения технических решений, здесь соединяются две ветки метро, идет увязка с железной дорогой, прохождение щитов под двумя действующими тоннелями. Марат Хуснуллин Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства

На станции «Косино» появится большой транспортно-пересдачный узел. Так как эта станция является ключевой, здесь также строятся здания для отдыха локомотивных бригад.

Марат Хуснуллин добавил, что строительство депо «Руднево» идет по плану. Первую очередь планируется открыть вместе с запуском первого участка Кожуховской ветки, то есть в конце лета — начале весны.