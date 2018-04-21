Розовая ветка: когда будет готов первый участок Кожуховской линии метро
На станции «Косино» в перспективе появится крупный
На станции «Косино» в перспективе появится крупный
Основные работы на первом участке Кожуховской линии метро завершат к концу лета, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Протяженность участка от «Некрасовки» до «Косина» составляет почти восемь километров, он включает четыре станции.
Станция «Некрасовка» сегодня готова уже практически на 92 процента. Остальные станции —какие-то на 70,
какие-тона 80 процентов. Станция «Косино» готова на 72 процента. Это сложнейшая станция с точки зрения технических решений, здесь соединяются две ветки метро, идет увязка с железной дорогой, прохождение щитов под двумя действующими тоннелями.
На станции «Косино» появится большой
Марат Хуснуллин добавил, что строительство депо «Руднево» идет по плану. Первую очередь планируется открыть вместе с запуском первого участка Кожуховской ветки, то есть в конце лета — начале весны.
Кожуховская линия значительно улучшит транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский,