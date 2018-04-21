МЧС предупредило о грозе в Москве и области в ближайшие часы

«В дополнение к ранее выданному штормовому предупреждению, по информации Росгидромета, в ближайшие 1−3 часа с сохранением вечером 21 апреля, местами в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается гроза», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность, а столичный главк МЧС предупредил о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20−25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.