Пополнился список небезопасных для посещения рынков и ТРЦ Алматы
Пополнился список опасных для посещения рынков и ТРЦ Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Пополнился список опасных для посещения рынков и ТРЦ Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В период со 2 по 18 апреля 2018 начаты проверки 103 объектов высокой степени риска.
«На истекшей неделе проверка 63 объектов завершена, вручены акты о результатах проверки, во всех случаях возбуждено административное производство с наложением штрафов. Выявлено 1166 нарушений», — сообщается на сайте ДЧС.
Таким образом, по данным Департамента по ЧС, небезопасными для массового посещения людей признаны 28 объектов. Среди них крупные ТРЦ, супермаркеты и рынки. С обновленным списком можно ознакомиться на сайте ДЧС Алматы.
Нарушения во торговых объектах практически одни и те же: загромождение путей эвакуации, а также их освещенность, отсутствие световых указателей «Выход», противопожарная защита здания (дымоудаление, речевое оповещение, системы пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации) в нерабочем состоянии, поскольку никем не обслуживаются. Предпринимателям даны сроки на устранение выявленных нарушений указанных в предписаниях. Неделей ранее в списке значилось 22 объекта, признанных небезопасными.