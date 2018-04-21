Пополнился список небезопасных для посещения рынков и ТРЦ Алматы

Источник: Tengrinews

В период со 2 по 18 апреля 2018 начаты проверки 103 объектов высокой степени риска.

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«На истекшей неделе проверка 63 объектов завершена, вручены акты о результатах проверки, во всех случаях возбуждено административное производство с наложением штрафов. Выявлено 1166 нарушений», — сообщается на сайте ДЧС.

Таким образом, по данным Департамента по ЧС, небезопасными для массового посещения людей признаны 28 объектов. Среди них крупные ТРЦ, супермаркеты и рынки. С обновленным списком можно ознакомиться на сайте ДЧС Алматы.