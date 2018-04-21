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16:43 (мск), источник: Известия

Лукашенко призвал белорусов бросить водку и привыкать к винам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан переходить на европейский вариант потребления вин, а не пить водку «литрами».

Источник: Reuters
Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать — iz.ru). Я не против, если люди 70−100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70−100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет.
Александр Лукашенко
Цитирует госагентство «БелТА»
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Лукашенко отметил, что потребление качественных вин полезно для организма и напомнил о своем визите в Молдавию, где попробовал «мягкое, хорошее вино».

«Когда их не пустили на российский рынок (молдавские вина — iz.ru), а Европа им не открыла свой рынок, они оказались в коллапсе. И они вынуждены были напрячься и производить супервина. Высочайшего качества. Они обновили оборудование, у них появились новые технологии. И они предложили прекрасный вариант вин», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко посетил Молдавию с 18 по 19 апреля. Молдавский лидер Игорь Додон подарил Лукашенко несколько бочек с домашним вином, мед и орехи. Также оба лидера засеяли кукурузой молдавское поле.

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