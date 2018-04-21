Лукашенко призвал белорусов бросить водку и привыкать к винам

Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать — iz.ru). Я не против, если люди 70−100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70−100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет.

Александр Лукашенко Цитирует госагентство «БелТА»