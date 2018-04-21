Туристы все чаще выбирают место отдыха по фильмам и сериалам

Источник: AP 2018

Опрос научно исследовательского агентства TCI Research показал, что влияние фильмов и сериалов на выбор места назначения достигло небывалого уровня.

Также агентство отметило, что туристы, путешествующие по местам, где проходили съемки кино, чаще рассказывают подробности отдыха в социальных сетях, бывают удовлетворены экскурсиями и охотнее участвуют в местных культурных мероприятиях, чем обычные путешественники.

«Фильмы теперь достигли такого же уровня влияния, как и туристические агентства, предлагая отличные направления отдыха», — заявил генеральный директор TCI Research Оливье Генри-Биауад.