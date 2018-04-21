Щеткина посадила деревья в Лошицком парке Минска

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Лошицкий парк — одна из достопримечательностей столицы. Наибольшего расцвета он достиг при Евстафии Любанском — последнем хозяине Лошицкой усадьбы. Здесь растут магнолии, сибирская пихта, маньчжурский орех, крымская и горная сосны, другие редкие для Беларуси виды деревьев. В 1988 году Лошицкий усадебно-парковый комплекс взят под охрану государства и объявлен памятником истории, культуры и архитектуры.

Республиканский субботник прошел в Беларуси 21 апреля. В текущем году 50% денежных средств, которые облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Минфину, будут направлены Министерству здравоохранения на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в целях организации дополнительных круглосуточных постов для оказания медицинской помощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.