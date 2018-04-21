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17:47 (мск), источник: БЕЛТА

Щеткина посадила деревья в Лошицком парке Минска

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, члены Президиума и работники секретариата Совета Республики во время субботника принимали участие в посадке деревьев и уборке территории в Лошицком парке Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Источник: БЕЛТА

Лошицкий парк — одна из достопримечательностей столицы. Наибольшего расцвета он достиг при Евстафии Любанском — последнем хозяине Лошицкой усадьбы. Здесь растут магнолии, сибирская пихта, маньчжурский орех, крымская и горная сосны, другие редкие для Беларуси виды деревьев. В 1988 году Лошицкий усадебно-парковый комплекс взят под охрану государства и объявлен памятником истории, культуры и архитектуры.

Республиканский субботник прошел в Беларуси 21 апреля. В текущем году 50% денежных средств, которые облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Минфину, будут направлены Министерству здравоохранения на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в целях организации дополнительных круглосуточных постов для оказания медицинской помощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.

Оставшиеся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома 50% средств будут направлены на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, в том числе агрогородков, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

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