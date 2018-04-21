Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Это очень смешно: записки молодого папы
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Самые живописные мосты мира
17:49 (мск), источник: РИА Новости

Парк Горького закрыли для посещения из-за ухудшения погоды в Москве

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Парк Горького закроется для посещения в субботу из-за ухудшения погоды и штормового предупреждения в Москве, говорится на сайте парка.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 40% 773 мм рт. ст. 0 м/с
Читайте также
Территорию ВДНХ закрыли из-за непогоды

«МЧС России предупреждает москвичей о непогоде во второй половине дня. По данным ведомства, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с этим сегодня, 21 апреля, Парк Горького будет закрыт для посещения», — говорится в сообщении.

Москвичей призывают быть предельно внимательными и не находиться рядом с деревьями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность, а столичный главк МЧС предупредил о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20−25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.

Все новости региона
 В Крыму рассказали о массовом переселении татар с Украины
Как Россия использует найденные в Сирии ракеты США
МИД прокомментировал отказ в визе США артистам Большого театра
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Сирия и Крым подписали меморандум на 62 млрд рублей
Кудрин: Не надо компенсировать миллиардерам потери от санкций
МЧС предупредило о непогоде с грозами в Центральной России
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь