Парк Горького закрыли для посещения из-за ухудшения погоды в Москве

Читайте также Территорию ВДНХ закрыли из-за непогоды

«МЧС России предупреждает москвичей о непогоде во второй половине дня. По данным ведомства, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с этим сегодня, 21 апреля, Парк Горького будет закрыт для посещения», — говорится в сообщении.

Москвичей призывают быть предельно внимательными и не находиться рядом с деревьями.