МЧС предупредило о непогоде с грозами, снегом и сильном ветре в Центральной России

Согласно информации, поступившей от Гидрометцентра России 21 апреля с сохранением на следующие сутки на территории центральной части России пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Во всех регионах Центрального федерального округа возможно усиление порывов ветра от 7 до 25 метров в секунду.

Пресс-служба Центрального регионального центра МЧС