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18:00 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило о непогоде с грозами, снегом и сильном ветре в Центральной России

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Ухудшение погодных условий, дождь, мокрый снег и усиление ветра до 25 м/с ожидаются на всей территории центральной части России, сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 40% 773 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Агентство «Москва»
Согласно информации, поступившей от Гидрометцентра России 21 апреля с сохранением на следующие сутки на территории центральной части России пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Во всех регионах Центрального федерального округа возможно усиление порывов ветра от 7 до 25 метров в секунду.
Пресс-служба Центрального регионального центра МЧС
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Как уточнили в МЧС, в Брянской, Курской и Смоленской областях ожидается прохождение грозового фронта. Усиление ветра — на территории Белгородской, Владимирской, Ивановской, Липецкой Тульской, Ярославской областей.

Подразделения МЧС России данных регионов функционируют в режиме повышенной готовности, развернуты оперативные штабы по контролю за обстановкой.

Центральный региональный центр МЧС России рекомендует жителям по возможности не покидать свои дома; пользоваться общественным транспортом; избегать широкоформатных и слабоукрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев; водителям личного автотранспорта выбирать безопасные места для парковки.

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