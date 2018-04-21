МЧС предупредило о непогоде с грозами, снегом и сильном ветре в Центральной России

Согласно информации, поступившей от Гидрометцентра России 21 апреля с сохранением на следующие сутки на территории центральной части России пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Во всех регионах Центрального федерального округа возможно усиление порывов ветра от 7 до 25 метров в секунду.
Пресс-служба Центрального регионального центра МЧС
Как уточнили в МЧС, в Брянской, Курской и Смоленской областях ожидается прохождение грозового фронта. Усиление ветра — на территории Белгородской, Владимирской, Ивановской, Липецкой Тульской, Ярославской областей.
Подразделения МЧС России данных регионов функционируют в режиме повышенной готовности, развернуты оперативные штабы по контролю за обстановкой.
Центральный региональный центр МЧС России рекомендует жителям по возможности не покидать свои дома; пользоваться общественным транспортом; избегать широкоформатных и слабоукрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев; водителям личного автотранспорта выбирать безопасные места для парковки.