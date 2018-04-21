Гроза началась в Москве
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Гроза с раскатами грома, ливнем и сильным ветром началась в разных районах Москвы около 17:00 субботы.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Гроза с раскатами грома, ливнем и сильным ветром началась в разных районах Москвы около 17:00 субботы.
Как передают корреспонденты «Интерфакса», резкое ухудшение погоды отмечено, в частности, в центральных и
По прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха, которая днем в субботу поднималась почти до 20 градусов, к ночи опустится до 1−3 градусов. В городе ожидается ветер с порывами до 25 м/с, осадки в виде дождя. Кроме того, в Москве резко упадет атмосферное давление, в воскресенье оно опустится 729 мм рт. ст. что почти на 20 пунктов ниже нормы.
В столичном регионе действует штормовое предупреждение, объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан быть предельно осторожными в условиях ухудшения погоды.
Экстренное предупреждение о штормовом ветре до 25м/с выпустило также столичное управление МЧС России.