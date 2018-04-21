Гроза началась в Москве

По прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха, которая днем в субботу поднималась почти до 20 градусов, к ночи опустится до 1−3 градусов. В городе ожидается ветер с порывами до 25 м/с, осадки в виде дождя. Кроме того, в Москве резко упадет атмосферное давление, в воскресенье оно опустится 729 мм рт. ст. что почти на 20 пунктов ниже нормы.