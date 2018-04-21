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17:43 (мск), источник: Интерфакс

Гроза началась в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Гроза с раскатами грома, ливнем и сильным ветром началась в разных районах Москвы около 17:00 субботы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 40% 773 мм рт. ст. 0 м/с

Как передают корреспонденты «Интерфакса», резкое ухудшение погоды отмечено, в частности, в центральных и юго-восточных районах города.

По прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха, которая днем в субботу поднималась почти до 20 градусов, к ночи опустится до 1−3 градусов. В городе ожидается ветер с порывами до 25 м/с, осадки в виде дождя. Кроме того, в Москве резко упадет атмосферное давление, в воскресенье оно опустится 729 мм рт. ст. что почти на 20 пунктов ниже нормы.

В столичном регионе действует штормовое предупреждение, объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности из-за усиления ветра.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан быть предельно осторожными в условиях ухудшения погоды.

Экстренное предупреждение о штормовом ветре до 25м/с выпустило также столичное управление МЧС России.

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