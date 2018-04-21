Омских безработных переучат на маникюрщиков

Победитель должен будет на сумму 247,5 тысяч рублей помочь людям освоить навыки профессии. Итоги аукциона объявят 7 мая.

Обучиться прибыльной профессии маникюрных мастеров безработные должны будут до декабря 2018 года.

В целом же за первую половину 2018 года структура уже выставила порядка 20 лотов на предоставление безработным образовательных услуг. Среди них: обучение по профессии «Управление персоналом», «Управление государственными (муниципальными) закупками», «Социальная работа», «Делопроизводитель», «Водитель транспортных средств категории «В» и «С», «Плотник-бетонщик», «Газорезчик», «Штукатур. Маляр».