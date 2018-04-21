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19:10 (мск), источник: СуперОмск

Омских безработных переучат на маникюрщиков

На сайте госзакупок появилось объявление от Центра занятости Омска. Учреждение ищет компанию, которая смогла бы обучить 15 безработных, состоящих на учете, навыкам мастера по маникюру и педикюру.

Победитель должен будет на сумму 247,5 тысяч рублей помочь людям освоить навыки профессии. Итоги аукциона объявят 7 мая.

Обучиться прибыльной профессии маникюрных мастеров безработные должны будут до декабря 2018 года.

В целом же за первую половину 2018 года структура уже выставила порядка 20 лотов на предоставление безработным образовательных услуг. Среди них: обучение по профессии «Управление персоналом», «Управление государственными (муниципальными) закупками», «Социальная работа», «Делопроизводитель», «Водитель транспортных средств категории «В» и «С», «Плотник-бетонщик», «Газорезчик», «Штукатур. Маляр».

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