Омских безработных переучат на маникюрщиков
На сайте госзакупок появилось объявление от Центра занятости Омска. Учреждение ищет компанию, которая смогла бы обучить 15 безработных, состоящих на учете, навыкам мастера по маникюру и педикюру.
На сайте госзакупок появилось объявление от Центра занятости Омска. Учреждение ищет компанию, которая смогла бы обучить 15 безработных, состоящих на учете, навыкам мастера по маникюру и педикюру.
Победитель должен будет на сумму 247,5 тысяч рублей помочь людям освоить навыки профессии. Итоги аукциона объявят 7 мая.
Обучиться прибыльной профессии маникюрных мастеров безработные должны будут до декабря 2018 года.
В целом же за первую половину 2018 года структура уже выставила порядка 20 лотов на предоставление безработным образовательных услуг. Среди них: обучение по профессии «Управление персоналом», «Управление государственными (муниципальными) закупками», «Социальная работа», «Делопроизводитель», «Водитель транспортных средств категории «В» и «С», «Плотник-бетонщик», «Газорезчик», «Штукатур. Маляр».