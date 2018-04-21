Воронежский «Факел» разгромил «Олимпиец» дома

Футболисты «Факела» победили «Олимпиец» со счетом 4:1 в Воронеже в матче 34 тура первенства ФНЛ в субботу, 21 апреля. Хозяева не оставили шансов гостям, пропустив гол лишь ведя 4:0.

Воронежцы подошли к матчу в приподнятом настроении — в 33 туре во встрече с «Лучом-Энергией» они впервые с 29 октября одержали победу в чемпионате и впервые с 25 ноября забили гол. После выигранного у владивостокцев матча у «Факела» появилась надежда остаться в ФНЛ. Тем более, что конкуренты сине-белых потеряли очки.

В стартовом составе «Факела» вышел Максим Кузьмин, в предыдущем туре сыгравший роль джокера — выйдя на замену, хавбек отдал голевую передачу и заработал пенальти. В матче с нижегородцами Кузьмин появился на левом фланге, а в опорной зоне расположились Армен Амбарцумян и Александр Мануковский. На правом фланге оказался Михаил Афанасьев, в атаке — дуэт Игоря Лебеденко и Александра Алхазова. Игорь Хайманов и Максим Осипенко расположились в центре защиты, Андрей Семенов и Темур Мустафин — на флангах.

На первых минутах матча игра шла на невысоких скоростях. «Факел» пытался выходить из обороны в атаку через фланги, а гости при первой же попытке старались забрасывать мяч к штрафной площади. Периодически на длинный пас сбивались и воронежцы, «Олимпиец» время от времени оказывал давление на защитников сине-белых, а те к прессингу оказывались не готовы.

Первый удар по воротам нанес «Олимпиец», подачу с фланга замыкал Игорь Беляков. У «Факела» же регулярно обострял Афанасьев. На 13 минуте воронежцы были обязаны открывать счет. Правый хавбек прострелил с края, Александр Алхазов толком не попал по мячу метров с семи, а на дальней штанге Максим Кузьмин замкнул пас ударом выше ворот. Десятью минутами позже тот же маневр завершился-таки голом. Афанасьев раскачал оппонента на фланге и подал на ближнюю штангу, а капитан «Факела» Игорь Лебеденко четко сыграл на опережение, точно пробив головой. Чуть позже мяч в штрафной получил Александр Алхазов, форварду пришлось бить с полулета из-под налетавшего защитника — вратарь легко справился с ударом. «Олимпиец» ответил ударом Анатолия Нежелева со средней дистанции, который с трудом отразил голкипер воронежцев Артем Федоров. Нижегородский клуб опасно исполнял стандартные положения, но один из таких розыгрышей едва не завершился опасной контратакой на их ворота. «Факел» перехватил мяч, и Александр Алхазов помчался на чужую половину поля с мячом — гостям пришлось прерывать забег форварда ценой желтой карточки.

«Олимпиец» стал рисковать, крайние защитники стали подниматься выше, стремясь поддержать атаку. «Факел» начал пользоваться свободным пространством, несколько подходов могли завершиться опасными моментами, но команде не хватило последнего паса. А на 53 минуте сказалась самоотверженность Михаила Афанасьева. Белорусский хавбек бросился за уходящим мячом и настиг его прямо на боковой линии. Последовал пас Игорю Лебеденко, тот сделал откидку на Александра Мануковского, и воспитанник воронежского футбола к восторгу публики с помощью рикошета от Александра Алхазова удвоил счет.

На 60 минуте болельщики схватились за голову — после столкновения Тимура Аюпова и Артема Федорова казалось, что «Факелу» придется менять вратаря. Но голкипер мужественно продолжил игру, а сине-белые продолжили атаковать. Наставник воронежцев Игорь Пывин заменил Максима Кузьмина на Артура Арустамяна, и «Факел» смял контратаками гостей. Арустамян раз за разом обыгрывал защитников и делал прострелы в штрафную. Один из них едва не завершился голом — Лебеденко пробил в руки вратарю с близкого расстояния. После этого последовали еще две замены. Пывин отправил Иванса Лукьяновса на фланг, а Дмитрия Мичуренкова на острие атаки.