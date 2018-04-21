Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
В России построили тягач «Вощина-1»
Принц Уильям случайно раскрыл пол и имя будущего ребенка
В Китае создали машину для строительства небоскребов
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Российские специалисты узнают секреты «умных» ракет США
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
Алена Апина и Лариса Вербицкая удивили поклонников
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
20:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» разгромил «Олимпиец» дома

Матч завершился со счетом 4:1.

Футболисты «Факела» победили «Олимпиец» со счетом 4:1 в Воронеже в матче 34 тура первенства ФНЛ в субботу, 21 апреля. Хозяева не оставили шансов гостям, пропустив гол лишь ведя 4:0.

Воронежцы подошли к матчу в приподнятом настроении — в 33 туре во встрече с «Лучом-Энергией» они впервые с 29 октября одержали победу в чемпионате и впервые с 25 ноября забили гол. После выигранного у владивостокцев матча у «Факела» появилась надежда остаться в ФНЛ. Тем более, что конкуренты сине-белых потеряли очки.

В стартовом составе «Факела» вышел Максим Кузьмин, в предыдущем туре сыгравший роль джокера — выйдя на замену, хавбек отдал голевую передачу и заработал пенальти. В матче с нижегородцами Кузьмин появился на левом фланге, а в опорной зоне расположились Армен Амбарцумян и Александр Мануковский. На правом фланге оказался Михаил Афанасьев, в атаке — дуэт Игоря Лебеденко и Александра Алхазова. Игорь Хайманов и Максим Осипенко расположились в центре защиты, Андрей Семенов и Темур Мустафин — на флангах.

На первых минутах матча игра шла на невысоких скоростях. «Факел» пытался выходить из обороны в атаку через фланги, а гости при первой же попытке старались забрасывать мяч к штрафной площади. Периодически на длинный пас сбивались и воронежцы, «Олимпиец» время от времени оказывал давление на защитников сине-белых, а те к прессингу оказывались не готовы.

Первый удар по воротам нанес «Олимпиец», подачу с фланга замыкал Игорь Беляков. У «Факела» же регулярно обострял Афанасьев. На 13 минуте воронежцы были обязаны открывать счет. Правый хавбек прострелил с края, Александр Алхазов толком не попал по мячу метров с семи, а на дальней штанге Максим Кузьмин замкнул пас ударом выше ворот. Десятью минутами позже тот же маневр завершился-таки голом. Афанасьев раскачал оппонента на фланге и подал на ближнюю штангу, а капитан «Факела» Игорь Лебеденко четко сыграл на опережение, точно пробив головой. Чуть позже мяч в штрафной получил Александр Алхазов, форварду пришлось бить с полулета из-под налетавшего защитника — вратарь легко справился с ударом. «Олимпиец» ответил ударом Анатолия Нежелева со средней дистанции, который с трудом отразил голкипер воронежцев Артем Федоров. Нижегородский клуб опасно исполнял стандартные положения, но один из таких розыгрышей едва не завершился опасной контратакой на их ворота. «Факел» перехватил мяч, и Александр Алхазов помчался на чужую половину поля с мячом — гостям пришлось прерывать забег форварда ценой желтой карточки.

«Олимпиец» стал рисковать, крайние защитники стали подниматься выше, стремясь поддержать атаку. «Факел» начал пользоваться свободным пространством, несколько подходов могли завершиться опасными моментами, но команде не хватило последнего паса. А на 53 минуте сказалась самоотверженность Михаила Афанасьева. Белорусский хавбек бросился за уходящим мячом и настиг его прямо на боковой линии. Последовал пас Игорю Лебеденко, тот сделал откидку на Александра Мануковского, и воспитанник воронежского футбола к восторгу публики с помощью рикошета от Александра Алхазова удвоил счет.

На 60 минуте болельщики схватились за голову — после столкновения Тимура Аюпова и Артема Федорова казалось, что «Факелу» придется менять вратаря. Но голкипер мужественно продолжил игру, а сине-белые продолжили атаковать. Наставник воронежцев Игорь Пывин заменил Максима Кузьмина на Артура Арустамяна, и «Факел» смял контратаками гостей. Арустамян раз за разом обыгрывал защитников и делал прострелы в штрафную. Один из них едва не завершился голом — Лебеденко пробил в руки вратарю с близкого расстояния. После этого последовали еще две замены. Пывин отправил Иванса Лукьяновса на фланг, а Дмитрия Мичуренкова на острие атаки.

На 83 минуте Артур Арустамян перевел мяч на правый фланг, сделав пас метров на 30. Трибуны встали, и Мичуренков с острого угла пробил в голкипера. Последовала замена Александра Мануковского на Дмитрия Рекиша, и белорус отправился подавать угловой. Навес принес гол — Максим Осипенко перепрыгнул оппонента и головой отправил мяч под перекладину. «Факел» поймал кураж. На последней минуте деморализованный «Олимпиец» привез себе четвертый мяч. После заброса на половину поля нижегородцев защитник подарил мяч Лебеденко, и капитан «Факела» перебросил вратаря — 4:0. В компенсированное время бывший игрок воронежского клуба Анатолий Нежелев заработал пенальти, и гости один мяч отквитали. Но настроения это болельщикам не испортило — «Факел» одержал первую разгромную победу в сезоне.

Все новости региона
В Воронеже представили нового руководителя ЮВЖД
В МИД прокомментировали иск демпартии США против России
В Москве при урагане пострадали 17 человек
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Серж Саргсян заявил о готовности покинуть свой пост
Сирия и Крым подписали меморандум на 62 млрд рублей
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
МЧС предупредило о непогоде с грозами в Центральной России
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какой гаджет станет новым символом престижа Что придет на смену необходимым вещам в будущем.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь