Воронежский «Факел» разгромил «Олимпиец» дома
Матч завершился со счетом 4:1.
Матч завершился со счетом 4:1.
Футболисты «Факела» победили «Олимпиец» со счетом 4:1 в Воронеже в матче 34 тура первенства ФНЛ в субботу, 21 апреля. Хозяева не оставили шансов гостям, пропустив гол лишь ведя 4:0.
Воронежцы подошли к матчу в приподнятом настроении — в 33 туре во встрече с «Лучом-Энергией» они впервые с 29 октября одержали победу в чемпионате и впервые с 25 ноября забили гол. После выигранного у владивостокцев матча у «Факела» появилась надежда остаться в ФНЛ. Тем более, что конкуренты
В стартовом составе «Факела» вышел Максим Кузьмин, в предыдущем туре сыгравший роль джокера — выйдя на замену, хавбек отдал голевую передачу и заработал пенальти. В матче с нижегородцами Кузьмин появился на левом фланге, а в опорной зоне расположились Армен Амбарцумян и Александр Мануковский. На правом фланге оказался Михаил Афанасьев, в атаке — дуэт Игоря Лебеденко и Александра Алхазова. Игорь Хайманов и Максим Осипенко расположились в центре защиты, Андрей Семенов и Темур Мустафин — на флангах.
На первых минутах матча игра шла на невысоких скоростях. «Факел» пытался выходить из обороны в атаку через фланги, а гости при первой же попытке старались забрасывать мяч к штрафной площади. Периодически на длинный пас сбивались и воронежцы, «Олимпиец» время от времени оказывал давление на защитников
Первый удар по воротам нанес «Олимпиец», подачу с фланга замыкал Игорь Беляков. У «Факела» же регулярно обострял Афанасьев. На 13 минуте воронежцы были обязаны открывать счет. Правый хавбек прострелил с края, Александр Алхазов толком не попал по мячу метров с семи, а на дальней штанге Максим Кузьмин замкнул пас ударом выше ворот. Десятью минутами позже тот же маневр
«Олимпиец» стал рисковать, крайние защитники стали подниматься выше, стремясь поддержать атаку. «Факел» начал пользоваться свободным пространством, несколько подходов могли завершиться опасными моментами, но команде не хватило последнего паса. А на 53 минуте сказалась самоотверженность Михаила Афанасьева. Белорусский хавбек бросился за уходящим мячом и настиг его прямо на боковой линии. Последовал пас Игорю Лебеденко, тот сделал откидку на Александра Мануковского, и воспитанник воронежского футбола к восторгу публики с помощью рикошета от Александра Алхазова удвоил счет.
На 60 минуте болельщики схватились за голову — после столкновения Тимура Аюпова и Артема Федорова казалось, что «Факелу» придется менять вратаря. Но голкипер мужественно продолжил игру, а
На 83 минуте Артур Арустамян перевел мяч на правый фланг, сделав пас метров на 30. Трибуны встали, и Мичуренков с острого угла пробил в голкипера. Последовала замена Александра Мануковского на Дмитрия Рекиша, и белорус отправился подавать угловой. Навес принес гол — Максим Осипенко перепрыгнул оппонента и головой отправил мяч под перекладину. «Факел» поймал кураж. На последней минуте деморализованный «Олимпиец» привез себе четвертый мяч. После заброса на половину поля нижегородцев защитник подарил мяч Лебеденко, и капитан «Факела» перебросил вратаря — 4:0. В компенсированное время бывший игрок воронежского клуба Анатолий Нежелев заработал пенальти, и гости один мяч отквитали. Но настроения это болельщикам не испортило — «Факел» одержал первую разгромную победу в сезоне.