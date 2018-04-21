В УБДД опровергли наличие «палочной системы» для инспекторов
Барат Маменов рассказал о профессиональных обязанностях инспекторов УБДД.
Барат Маменов рассказал о профессиональных обязанностях инспекторов УБДД.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Заместитель начальника Главного управления внутренних дел Ташкента, начальник УБДД Барат Маменов опроверг существование так называемой «палочной системы» для инспекторов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В среде водителей, а также в социальных сетях и зарубежных СМИ уже на протяжении многих лет муссируются слухи о существовании в УБДД (наследник ГАИ — прим. редакции) «палочной системы», в рамках которой инспекторы должны ежедневно штрафовать определенное количество автовладельцев. В частности, назывались цифры об обязательных 15−20 протоколах в день.
«Никакой “палочной системы” нет. То ест нет никакой нагрузки, чтобы инспекторы выявляли именно
Отметим, что с 1 апреля в Ташкенте заработала новая система рейтинговой оценки деятельности отделов внутренних дел.
Как отмечал заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента
Кроме того, в работу инспекторов УБДД столицы в ближайшее время планируется внедрить так называемый «электронный протокол». Этот процесс подразумевает использование специальной техники — мобильных планшетов или терминалов, которые позволят считывать информацию с новых водительских удостоверений.
В результате протокол будет формироваться в электронном виде, а не заполняться на бумаге. После этого в режиме реального времени он будет пересылаться в центральную базу.