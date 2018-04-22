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11:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске общегородской субботник собрал 69 тысяч человек

Горожане отлично потрудились — убрали 3 тысячи гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 21 апреля, в Красноярске прошел весенний общегородской субботник. На уборку улиц вышли около 69 тысяч человек, 2183 организации. Выходили рабочими коллективами, семьями или соседским сообществом, школьники, студенты и общественники. Шли в парки, скверы, любимые дворы. В приподнятом настроении и с музыкой.

Без внимания не оставили ни один район города, площадь убранной территории составила почти 3 тысячи гектаров. По информации департамента городского хозяйства, для вывоза и уборки мусора было привлечено 203 единицы автотехники (грузовики, боб-кеты). С территорий уже вывезли более 500 кубометров мусора — это около 83 грузовиков. Остальной собранный мусор будет вывезен в течение ближайшей недели.

Отметим, что субботник стал кульминацией начавшегося 9 апреля двухмесячника по благоустройству «За чистый город! Чистую Сибирь!». Задача красноярцев — как можно быстрее привести город в порядок после зимних холодов. Навести чистоту, благоустроить парки, скверы, убрать обочины дорог, дворы, газоны, объекты внешнего благоустройства. Традиция проводить осенний двухмесячник живет в Красноярске уже 19 лет. А весенние субботники в городе начали проводить еще во времена СССР.

Уборка города субботником не закончилась, поэтому если по каким-то причинам горожане не смогли 21 апреля благоустроить территорию вокруг своего дома, они могут это сделать в любое время. Чтобы вывезти мусор, нужно позвонить в службу 005 и сделать заявку. Оставьте мешки рядом с проезжей частью, чтобы грузовик легко мог подъехать. И если заметили, что где-то лежат мешки с уже собранным мусором — позвоните туда же, в службу 005.

Субботником большая уборка Красноярска не заканчивается. До середины июня в городе будут продолжаться санитарные пятницы, а все предприятия и организации, которые занимаются содержанием и благоустройством, будут работать в усиленном режиме.

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