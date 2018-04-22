В Красноярске общегородской субботник собрал 69 тысяч человек

Накануне, 21 апреля, в Красноярске прошел весенний общегородской субботник. На уборку улиц вышли около 69 тысяч человек, 2183 организации. Выходили рабочими коллективами, семьями или соседским сообществом, школьники, студенты и общественники. Шли в парки, скверы, любимые дворы. В приподнятом настроении и с музыкой.

Без внимания не оставили ни один район города, площадь убранной территории составила почти 3 тысячи гектаров. По информации департамента городского хозяйства, для вывоза и уборки мусора было привлечено 203 единицы автотехники (грузовики, боб-кеты). С территорий уже вывезли более 500 кубометров мусора — это около 83 грузовиков. Остальной собранный мусор будет вывезен в течение ближайшей недели.

Отметим, что субботник стал кульминацией начавшегося 9 апреля двухмесячника по благоустройству «За чистый город! Чистую Сибирь!». Задача красноярцев — как можно быстрее привести город в порядок после зимних холодов. Навести чистоту, благоустроить парки, скверы, убрать обочины дорог, дворы, газоны, объекты внешнего благоустройства. Традиция проводить осенний двухмесячник живет в Красноярске уже 19 лет. А весенние субботники в городе начали проводить еще во времена СССР.