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11:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

Следующая неделя в Красноярске будет дождливой

При этом в городе сохранится теплая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 770 мм рт. ст. 3 м/с

Дожди и теплую погоду обещают синоптики красноярцам на следующей неделе.

По данным Гисметео, дожди будут идти каждый день, но при этом в городе сохранится теплая погода. Так, в понедельник, 23 апреля, днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью будет до +7. Во вторник немного похолодает до +8 днем, и до +6 ночью. В среду и четверг в светлое время суток будет до +14, ночью до +6. В пятницу, 27 апреля, днем столбик термометра поднимется до отметки +10 градусов, до +5 ожидается ночью. Тепло будет и на выходных. В субботу днем воздух прогреется до +14, ночью +2. Такая же температура ожидается и в воскресенье.

С понедельника по среду ожидается сильный дождь, небольшой дождь с прояснениями будет с четверга по субботу, а в воскресенье вновь дождь будет идти весь день.

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