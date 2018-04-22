Следующая неделя в Красноярске будет дождливой

По данным Гисметео, дожди будут идти каждый день, но при этом в городе сохранится теплая погода. Так, в понедельник, 23 апреля, днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью будет до +7. Во вторник немного похолодает до +8 днем, и до +6 ночью. В среду и четверг в светлое время суток будет до +14, ночью до +6. В пятницу, 27 апреля, днем столбик термометра поднимется до отметки +10 градусов, до +5 ожидается ночью. Тепло будет и на выходных. В субботу днем воздух прогреется до +14, ночью +2. Такая же температура ожидается и в воскресенье.