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10:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский депутат закатал врага в асфальт

С пользой провели выходной день депутаты Законодательного Собрания Приморского края, приняв участие во всероссийском субботнике, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Личный пример подал председатель Законодательного Собрания Александр Ролик. Сначала он стал участником субботника в Покровском парке, потом наводило чистоту на своем избирательном округе в поселке Трудовом. А затем вместе с ветеранами и школьниками поселка Тавричанка Надеждинского района спикер приморского парламента привел в порядок памятник героям Великой Отечественной войны.

«Сегодняшнее мероприятие будет полезно Владивостоку, — уверен Александр Ролик. — В настоящее время в нашей стране реализуется федеральная программа “Городская среда”, которая направлена на формирование комфортной современной среды в населенных пунктах и на поддержку инициатив граждан по благоустройству. И все, что мы делаем сейчас, является составной частью работ по благоустройству территории нашего города».

Депутат Андрей Ищенко провел борьбу со злейшим врагом владивостокских автомобилистов — ямами на дороге. По улице Черемуховой, в районе известного торгового центра, он зачистил яму, засыпал ее щебнем, заложил асфальтом и, используя свой автомобиль Toyota Land Cruiser в качестве катка, ликвидировал дорожное препятствие.

Уже шестой год подряд на субботник в Покровский парк приходит заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Александр Лось. «Наш город нуждается в том, чтобы в нем навели порядок, — объясняет свое регулярное участие в акции по благоустройству депутат. — А еще он нуждается в том, чтобы горожане относились к нему с пиететом. Поэтому хочу обратиться к жителям краевого центра с просьбой не захламлять то место, где мы с вами живем. Мы же ведь не мусорим дома. Уверен, что и за границей владивостокцы не бросают окурки и мусор на землю. Так почему это можно делать у нас? Давайте потушенную сигарету или фантик все-таки убирать в карман до ближайшей урны».

Не мог отказаться от участия в субботнике председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис: «Здесь собрался коллектив, в котором работаю, поэтому я не мог остаться дома. Но все же считаю, что подобные общественные акции и работа городских служб должны проходить параллельно. На мой взгляд, коммунальные службы должны выполнять свои обязанности по санитарной очистке и благоустройству качественнее. Так как когда они не дорабатывают, горожане вынуждены выходить на субботники и за ними исправлять ситуацию».

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков поучаствовал сразу в двух субботниках: в матросском сквере и на Громова 6. «Убрали косогор, который не убирали годами. Чего только там не обнаружили: и ботинки, и спортивные костюмы, я уже не говорю про бутылки и пакеты. Мне посчастливилось найти купюру в 100 рублей. Так что приобрёл в итоге не только хорошее настроение, но и финансовую выгоду», — улыбается Дмитрий Новиков.

Дмитрий Санников.

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