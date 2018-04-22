Источник: РИА "Новости"

Летом в Омске откроется почти две тысячи вакансий для школьников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Омске готовятся к трудоустройству школьников на период летних каникул. Так, в городе для подростков в возрасте от 14 до 18 лет откроют 1607 вакансию.

«Основными видами работ для юных омичей остаются благоустройство, озеленение и санитарная очистка территорий и сооружений, организация досуга младших школьников на игровых и спортивных площадках, в пришкольных лагерях», — пояснили в пресс-службе мэрии.