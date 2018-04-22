Засветившийся на видео глава департамента АРЕМ уволился в Уральске

Видео под названием «Начальник областного департамента АРЕМ по ЗКО Мурат Оспанов отрывается в клубе на все 100%» опубликовано на видеохостинге 12 апреля. На видеозаписи видно, как Оспанова под руки выносят из зала в ночном клубе «Эльдивино». После этого было инициировано служебное расследование. Сам чиновник заявил, что ему стало плохо, и работники помогли ему выйти из заведения. Позже запись была удалена из YouTube.