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08:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Засветившийся на видео глава департамента АРЕМ уволился в Уральске

Покинуть свой пост чиновника вынудило скандальное видео из ночного клуба.

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Руководитель департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области Мурат Оспанов уволился после появления на YouTube видео из ночного клуба.

«Оспанов приказом ответственного секретаря министерства № 211-ж от 18 апреля 2018 года уволен с занимаемой должности по собственному желанию», — сообщили изданию «Мой город» в областном департаменте госслужбы.

Видео под названием «Начальник областного департамента АРЕМ по ЗКО Мурат Оспанов отрывается в клубе на все 100%» опубликовано на видеохостинге 12 апреля. На видеозаписи видно, как Оспанова под руки выносят из зала в ночном клубе «Эльдивино». После этого было инициировано служебное расследование. Сам чиновник заявил, что ему стало плохо, и работники помогли ему выйти из заведения. Позже запись была удалена из YouTube.

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