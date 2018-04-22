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10:47 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский богатырь стал рекордсменом Гиннесса в третий раз

Ранее Иван Савкин опасался, что этого сертификата ему не видать из-за санкций США.

Источник: VLADNEWS

Комитет Книги рекордов Гиннесса признал установленным новый мировой рекорд, поставленный 17 марта 2018 года во Владивостоке приморским силачом Иваном Савкиным, сообщает корреспондент РИА VladNews. Атлет получил соответствующее сообщение от Комитета и теперь ожидает сертификат:

«Иван Савкин 17 марта 2018 года Владивосток Россия перетянул на расстояние 2 м 00 см пароход контейнеровоз Камчатского морского пароходства массой 10500 тонн, использовав собственно силовые возможности. В результате был установлен новый абсолютный мировой рекорд по буксировке транспортных средств», говорится в сообщении от Всемирного Комитета Книги рекордов Гиннесса.

Напомним, свой рекорд Иван Савкин приурочил к четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«На данный момент это самый большой вес, который когда-либо был отбуксирован одним человеком. Моё достижение приурочено к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. А посвящаю рекорд своей супруге Наташе Мухиной — рассказал пауэрлифтер-рекордсмен корреспонденту РИА VladNews.

При этом, ранее Иван Савкин опасался, что этого сертификата — уже третьего на его счету — ему не видать из-за санкций:

«Из двух источников мне сообщили, что я попал под санкции, поэтому официального подтверждения рекорда не будет. Вряд ли кто-нибудь заступится за меня в Белом доме США, да и платить за рекорд никто не станет. А сертификат не нужен. Не будет бумажки — переживём», — сказал корреспонденту РИА VladNews спортсмен.

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