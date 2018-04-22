Приморский богатырь стал рекордсменом Гиннесса в третий раз
Ранее Иван Савкин опасался, что этого сертификата ему не видать
Ранее Иван Савкин опасался, что этого сертификата ему не видать
Комитет Книги рекордов Гиннесса признал установленным новый мировой рекорд, поставленный 17 марта 2018 года во Владивостоке приморским силачом Иваном Савкиным, сообщает корреспондент РИА VladNews. Атлет получил соответствующее сообщение от Комитета и теперь ожидает сертификат:
«Иван Савкин 17 марта 2018 года Владивосток Россия перетянул на расстояние 2 м 00 см пароход контейнеровоз Камчатского морского пароходства массой 10500 тонн, использовав собственно силовые возможности. В результате был установлен новый абсолютный мировой рекорд по буксировке транспортных средств», говорится в сообщении от Всемирного Комитета Книги рекордов Гиннесса.
«На данный момент это самый большой вес, который
При этом, ранее Иван Савкин опасался, что этого сертификата — уже третьего на его счету — ему не видать
«Из двух источников мне сообщили, что я попал под санкции, поэтому официального подтверждения рекорда не будет. Вряд ли