Пользователи из Красноярска сообщили о трудностях с доступом к Google
О проблеме с доступом к основному сайту Google сообщают и пользователи Twitter.
О проблеме с доступом к основному сайту Google сообщают и пользователи Twitter.
У пользователей в России в ночь на 23 апреля появились проблемы с доступом к сайту Google. По их словам, после полуночи они не смогли зайти на основную страницу поисковой системы, сообщает газета «Коммерсантъ».
При этом пользователи отмечают, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.
Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке целого ряда
О проблеме с доступом к основному сайту Google сообщают и пользователи Twitter.
С 16 апреля операторы в России по решению Роскомнадзора приступили к блокировке мессенджера Telegram. Как пояснил руководитель Роскомнадзора, Telegram стал использовать новые