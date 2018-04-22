Пользователи из Красноярска сообщили о трудностях с доступом к Google

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

У пользователей в России в ночь на 23 апреля появились проблемы с доступом к сайту Google. По их словам, после полуночи они не смогли зайти на основную страницу поисковой системы, сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом пользователи отмечают, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.

Проблемы с работой Google в России показывал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке целого ряда IP-адресов Google.

О проблеме с доступом к основному сайту Google сообщают и пользователи Twitter.