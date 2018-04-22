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11:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пользователи из Красноярска сообщили о трудностях с доступом к Google

О проблеме с доступом к основному сайту Google сообщают и пользователи Twitter.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

У пользователей в России в ночь на 23 апреля появились проблемы с доступом к сайту Google. По их словам, после полуночи они не смогли зайти на основную страницу поисковой системы, сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом пользователи отмечают, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.

Проблемы с работой Google в России показывал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке целого ряда IP-адресов Google.

О проблеме с доступом к основному сайту Google сообщают и пользователи Twitter.

С 16 апреля операторы в России по решению Роскомнадзора приступили к блокировке мессенджера Telegram. Как пояснил руководитель Роскомнадзора, Telegram стал использовать новые IP-адреса, получая их у облачных сервисов Amazon Web Setrvices и Google Cloud. Из-за того что мессенджер менял адреса очень быстро, ведомство вынуждено было блокировать их целыми пулами. В итоге под блокировку попали сайты, не связанные с Telegram, но также использовавшие адресацию Amazon Web Services и Google Cloud.

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