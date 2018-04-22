Умерла самая пожилая женщина в мире
Японка Наби Тадзима, возглавлявшая список долгожительниц, умерла в субботу в больнице на
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Японка Наби Тадзима, возглавлявшая список долгожительниц, умерла в субботу в больнице на
По данным агентства, в Книге рекордов Гиннесса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.
Наби Тадзима, которая была младше Браун на пять месяцев, жила на острове Кикай в японской префектуре Кагосима и последнее время в основном провела, не вставая с постели.