Установлена взаимосвязь между силой рукопожатия и умом

Исследователи из Университета Манчестера установили, что люди, обладающие крепким рукопожатием, отличаются своими умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте, сообщает Life.ru.

«Видна явная связь между мышечной силой и здоровьем мозга. Сейчас необходимо установить, можем ли мы развивать свой мозг, занимаясь тем, что укрепляет наши мышцы, например упражнениями со штангой», — отметили исследователи.