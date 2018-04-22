Установлена взаимосвязь между силой рукопожатия и умом

Исследователи из Университета Манчестера установили, что люди, обладающие крепким рукопожатием, отличаются своими умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте, сообщает Life.ru.
«Видна явная связь между мышечной силой и здоровьем мозга. Сейчас необходимо установить, можем ли мы развивать свой мозг, занимаясь тем, что укрепляет наши мышцы, например упражнениями со штангой», — отметили исследователи.
Как утверждают исследователи, люди, обладающие слабым рукопожатием, имеют меньшую плотность белого вещества мозга. Тем самым крепкость рукопожатия позволяет оценивать изменения умственных способностей человека в зрелом и пожилом возрасте.