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09:10 (мск), источник: Nur.kz

Установлена взаимосвязь между силой рукопожатия и умом

Люди, обладающие слабым рукопожатием, имеют меньшую плотность белого вещества мозга. Тем самым крепкость рукопожатия позволяет оценивать изменения умственных способностей человека в зрелом и пожилом возрасте.

Исследователи из Университета Манчестера установили, что люди, обладающие крепким рукопожатием, отличаются своими умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте, сообщает Life.ru.

«Видна явная связь между мышечной силой и здоровьем мозга. Сейчас необходимо установить, можем ли мы развивать свой мозг, занимаясь тем, что укрепляет наши мышцы, например упражнениями со штангой», — отметили исследователи.

Как утверждают исследователи, люди, обладающие слабым рукопожатием, имеют меньшую плотность белого вещества мозга. Тем самым крепкость рукопожатия позволяет оценивать изменения умственных способностей человека в зрелом и пожилом возрасте.

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